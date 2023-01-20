В Сочи подрядчик при ремонте дорог украл 170 млн рублей и 22 единицы техники

В Сочи при выполнении нацпроекта подрядчик похитил крупную сумму. Фото: Даниил ОПАРИН

В Сочи сразу нескольких руководителей и сотрудников государственного предприятия «Дагомысское ДРСУ» подозревают в особо крупном мошенничестве.

- Следователи Следственного управления УВД по городу Сочи установили, что руководители и сотрудники учреждения незаконно присвоили дорожную технику, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Речь идет о 22 единицах специализированно техники, предназначенной для строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог. Однако, и этого компании показалось мало. В ходе прокурорской проверки были выявлены факты хищения бюджетных средств в особо крупном размере.

- При ремонте автодороги к селу Харциз Первый расположенного в Лазаревском районе, подрядчики внесли в акты приемки ложные сведения относительно объемов фактически выполненных работ. В итоге был причинен ущерб на 144 млн рублей, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

При выполнении второго контракта уже в Адлерском районе, дорожники аналогичным способом сфабриковали акты и отчеты. В общей сложности, при выполнении двух контрактов в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» личные счета мошенников выросли на 170 млн рублей.

В отношении подрядной организации возбуждено уголовное дело. Сейчас идет предварительное следствие.