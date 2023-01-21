«Прятки могут закончиться трагедией». Родителей предупредили об опасных играх школьников на Кубани

Родителей призвали обращать внимание на то, чем интересуются дети Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Краснодарском крае практически каждый день появляются объявления о пропаже школьников разных возрастов. Всегда причины разные. Одна из самых распространенных – банальное недопонимание родителей и семейные ссоры. На втором месте – новомодные челленджи и игры в сети.

- За прошлый год только нам поступило около 200 заявок по пропаже детей на территории региона, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» руководитель регионального отделения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям на Кубани Лев Крутов.

Центр помощи работает совместно с другими поисковыми организациями, например, «Лизой Алерт». Общественники напрямую сотрудничают с полицией, спасателями и другими ведомствами.

- Если у нас нет волонтеров в каком-то районе, а у других организаций есть, делимся поступившей информацией о пропавшем ребенке, чтобы найти его максимально быстро. Также звонят и нам. Никто не тянет одеяло на себя, потерянное время может стоить жизни, - отметил Крутов.

Эксперт рассказал, что школьники чаще стали участвовать во флешмобах. Иногда игры регионального масштаба, иногда – всероссийского.

Так, в начале года родители сообщили в полицию о пропаже 13-летнего Артема (имя изменено. – авт.). Мальчик ушел в школу, но домой не вернулся. На поиски бросились волонтеры и полицейские. Они прочесывали ночью все улицы района, где проживал подросток. На утро Артем сам пришел домой, при беседе с сотрудниками ПДН мальчику пришлось «расколоться» - всему вина «прятки» от родителей. Школьник стал жертвой игры «Исчезни на сутки», ему обещали высокую позицию в рейтинге и материальное поощрение при безукоризненном прохождении испытания.

- Игры, которые придумывают и координируют через социальные сети «плохие взрослые», к сожалению, появляются часто, и выбор их достаточно широк. Мы со своей стороны мониторим интернет, выявляем эти группы и направляем заявления в прокуратуру, МВД, Роскомнадзор. Ведомства блокируют этот контент. В Краснодарском крае были выявлены «ростки» историй, связанных даже со скулшутинг-практиками. Когда детям внушают, что они особенные и их никто не понимает, а потом школьники устраивают «бойню». Подобную практику мы оперативно пресекли с правоохранителями, - рассказал руководитель регионального отделения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.

Эксперт отметил, что игры могут быть достаточно разнообразными, часть из них безвредна, но часть – опасна. Например, на первый взгляд безобидное селфи: но подростков ради рейтинга и лайков заставляют делать фотографии на крышах высоток у самого обрыва или вагонах поездов, где может убить током. Такие развлечения могут стоить жизни.

Кроме этого, организаторы таких игр нередко манипулируют родителями. Лев Крутов рассказал, что были ситуации, когда ребенку давали задание исчезнуть на 24 часа, а в это время мошенники звонили взрослым и требовали вознаграждение за пропавшего школьника.

- Дети, участвуя в подобных челленджах, могут оказаться в совершенно незнакомых для себя местах, либо в суровых походных условиях: зимой в мороз или в дождь. Иногда это заканчивается плачевно, - акцентировал Лев Крутов.

Психологи советуют быть с ребенком в постоянном контакте – это самый лучший способ быть в курсе того, что происходит в жизни школьника. Детям важно, когда взрослые относятся ко всему с пониманием, выслушивают и могут быть не только родителями, но и друзьями.

Онлайн урок

Школьникам Краснодара расскажут об опасностях в интернете

Единый урок безопасного интернета пройдет 24 января. К трансляции смогут подключиться все желающие.

- На онлайн-уроке детям расскажут о том, как распознать фейк, как не стать жертвой интернет-мошенников и что такое цифровой портрет. Эксперты объяснить, к чему может привести участие в сомнительных флешмобах и играх, которые рекламируются в соцсетях, - пояснили в пресс-службе мэрии города. .

Онлайн-трансляции можно посмотреть «ВКонтакте» и на Rutube.

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