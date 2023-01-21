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Общество21 января 2023 11:01

Аэростат с тремя детьми и двумя взрослыми застрял на деревьях в лесу Сочи

На место для эвакуации выехали спасатели
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: t.me/love_sochi

Фото: t.me/love_sochi

В Сочи нештатную посадку произвел тепловой аэростат. Он, предварительно, приземлился на деревья в лесном массиве в районе села Солохаул. В корзине воздушного шара находятся пять человек: двое взрослых и трое детей.

- В летательном аппарате находятся пять человек, в том числе трех детей. Связь с людьми есть, их состояние нормальное, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

К месту происшествия следуют спасатели ЮРПСО МЧС России и МКУ «Служба спасения». На место готовится вылететь вертолет Ка-32 МЧС России.

С воздуха спасатели проведут мониторинг обстановки, после чего решат вопрос об эвакуации людей и каким способом воздушное судно снять с высоты. В настоящее время известно, что при посадке никто не пострадал, путешественники ожидают эвакуации и держат связь со спасателями по телефону.

СочиПроисшествия: ЧП