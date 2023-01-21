Гигантские ледяные сталактиты стали фоном для селфи. Замерзшие водопады на юге России поразили туристов

Замерзшие водопады запечатлели туристы Фото: @oreolka80

Привычные для жителей и туристов водопады не всегда завораживают быстро текущей и бурлящей водой. Зимой, когда ударяют морозы, стремительные потоки замирают. А вместо пены и прохлады от мощного потока появляются ледяные глыбы, схожие с пещерными сталактитами.

Фотографиями и видео замерших водопадов в Адыгее поделились пользователи в социальных сетях. Туристы запечатлели во льдах Пшехский водопад и Руфабго. Опубликованные снимки впечатлили многих пользователей. Гигантские ледяные глыбы стали отличным фоном для селфи.

Гигантские ледяные сталактиты стали отличным фоном для фотографий Фото: @oreolka80

Популярные среди туристов водопады Руфабго, которые и зимой, и летом становятся центром притяжения гостей и завораживают красотой, застыли в полете. Ледяной коркой здесь покрылась каждая капля, а часть замерзших потоков осела по всей скале.

Замерзшие водные потоки впечатлили туристов Фото: @oreolka80

Некоторые повисшие ледяные глыбы в длину достигают несколько метров. Туристы поделились впечатлениями – такая зрелище действительно завораживает и захватывает дух.

- Каждый раз удивляюсь, как у нас красиво и сколько просторов, - поделилась одна из пользователей соцсетей.

Бурные потоки превратились в ледяные сталактиты Фото: @oreolka80

В ледяных оковах оказался и Пшехский водопад в Майкопском районе Адыгеи. Водный поток, стекающий с нескольких метров и привычно ревущий и бурлящий, застыл от резких низких температур. Лишь небольшой ручей пробивается через острые ледяные глыбы и покрывает замерзший водопад.

- Очень красивое зрелище! – делится впечатлениями пользовательница соцсетей. – Зима-волшебница, морозы имеют такую силу, что скрутили в бараний рог воду!