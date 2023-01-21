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Общество21 января 2023 20:47

На Кубани автобус столкнулся с легковушкой, 10 человек пострадали

Авария произошла в Славянске-на-Кубани
Светлана ОВДЕЙ
В результате ДТП пострадали 10 пассажиров автобуса Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

В результате ДТП пострадали 10 пассажиров автобуса Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

ДТП с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля произошло на Кубани. В результате пострадали 10 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Авария произошла 21 января около 20:30 в Славянске-на-Кубани. По предварительным данным, автомобиль Nissan проезжал по второстепенной дороге и поворачивал налево. В этот момент водитель легковушки не уступил дорогу автобусу Hyundai, который двигался по главной дороге.

Легковушка на перекрестке не уступила дорогу автобусу Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Легковушка на перекрестке не уступила дорогу автобусу Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

В результате ДТП пострадали 10 пассажиров автобуса. Уточняется, что четверо из них доставлены в ЦРБ Славянского района.

- Шести пассажирам оказана разовая медицинская помощь, - добавили в пресс-службе краевого МВД.

Обстоятельства ДТП устанавливаются Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Обстоятельства ДТП устанавливаются Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

В настоящее время все обстоятельства аварии устанавливаются.

Происшествия: ДТП