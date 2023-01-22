Футболист «Сочи» Ибрагим Цаллагов узнал пол будущего ребенка во время тренировки

Футболист станет папой в четвертый раз. Фото: скриншот видео

Футболист «Сочи» Ибрагим Цаллагов узнал пол будущего ребенка во время утренней тренировки 21 января. Челлендж для многодетного полузащитника организовал его клуб. В конце игры спортсмен ударил по мячу и из появился дым синего цвета.

- Четвертым ребенком в семье Ибрагима Цаллагова будет долгожданный мальчик, - рассказали в пресс-службе ФК «Сочи».

Отметим, что Цаллагов уже воспитывает трех дочерей. Теперь на свет появится сын.

С важным событием футболиста поздравил тренерский состав, коллеги, а также дети и жена, которые присутствовали на тренировке. После радостного известия, Ибрагим подарил своей любимой женщине букет алых роз.

СПРАВКА КП

32-летний спортсмен начинал играть в футбол в Осетии. Затем он выходил на поле в составе «Крыльев Советов», «Зенита», «Динамо» и «Рубина». Цаллагов – участник молодежного чемпионата Европы 2013 года. За молодежку он провел 21 матч один раз забил гол.

За сочинскую команду футболист играет с 2019 года и вместе с ней стал серебряным призером Чемпионата России прошлого сезона.