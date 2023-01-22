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Происшествия22 января 2023 12:34

В Краснодаре мужчина в камуфляже избил девушку за ирокез

Полиция начала проверку
Оксана КАДОЧНИКОВА
Девушка написала заявление в полицию.

Девушка написала заявление в полицию.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прогулка по Краснодару с подругой едва не стоила жизни молодой девушке с ирокезом. Необычная прическа привлекла внимание мужчины в камуфляжной одежде. На улице Ставропольской он прокомментировал внешний вид неформалки. Девушки в ответ огрызнулись.

Тогда обиженный мужчина решил разобраться не на словах, а на деле. Он избил и толкнул девушку с ирокезом, та упала на землю и сильно ударилась головой об асфальт. Неизвестно, чем бы закончилась потасовка, если бы не подоспевшие на помощь очевидцы.

- Ты что творишь? Ты мужчина вообще? - спрашивали озверевшего люди.

Они смогли обезвредить его и помочь девушке подняться. После агрессивного нападения девушки сняли побои. Сейчас в дело вмешалась полиция.

- По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства инцидента, - сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

ЧППроисшествия: ЧП