Братьев Игнатовых было четверо, а хоронили их трижды. Неизвестные факты о подвиге краснодарских партизан

Герои Советского Союза Евгений и Геннадий Игнатовы. Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Краснодарцы-партизаны Евгений и Геннадий Игнатовы 10 октября 1942 года подорвали себя вместе с поездом, перевозившим технику и живую силу нацистов в Новороссийск. Историки считают их операцию одним из событий Великой Отечественной войны на Кубани, помешавшим нацистам вторгнуться в Закавказье. «КП»-Кубань» побывала в квартире их семьи и узнала неизвестные факты о героях.

Женя, Валя, «Гений» и Валера

Квартира, где после войны жили родители братьев-героев, отец Петр Карпович и мать Елена Ивановна, сегодня является частью отдела краеведческой литературы краевой библиотеки имени братьев Игнатовых. Именно благодаря Петру Игнатову о подвиге двух братьев, Евгения и Геннадия, узнала вся страна: уже в 1945 году вышла первая его книга «Братья-герои».

Старший брат Евгений ушел в партизаны, оставив дома жену и дочь. Фото: Сергей НАДЕЖДИН

– Между прочим, братьев Игнатовых было четверо: старший Евгений, средний Валентин, самый младший Геннадий и усыновленный Валерий. О его судьбе ничего не известно, как и о среднем сыне Вале, который в первые дни войны ушел на фронт, – говорит ведущий библиотекарь отдела краеведческой литературы Ольга Гирькина.

Младшего брата Геннадия за тягу к изобретательству дома называли Гением. Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Старший брат Евгений закончил химико-технологический институт, наш политех, и был инженером конструкторского бюро завода «Главмаргарин», был женат и растил дочь Инну, которая сейчас живет в Сочи. Младшего Геннадия дома называли «Гением»: за то, что в десять лет научился водить автомобиль, построил летающую модель самолета и мечтал придумать «машину, какой еще не было на свете». Несмотря на десятилетнюю разницу в возрасте, Евгений и Геннадий были очень дружны.

«Батя» увел в партизаны всю семью

– Отец братьев был старым революционером и большевиком: из-за службы Петра Игнатова семья часто переезжала. Если Евгений родился в Невьянске на Урале, то Геннадий – в Армавире, а в Краснодар семья перебралась перед войной, – продолжает Ольга Гирькина. – В 1942 году, накануне оккупации, Петра Карповича назначили командиром партизанского отряда, а его старший сын Евгений стал начальником штаба отряда, командовавшим разведкой, Геннадий же был водителем. Их мать, врач по профессии, лечила раненых.

Партизаны из отряда Бати. Фото: Сергей НАДЕЖДИН

В партизанский отряд вместе с «Батей», как называли Петра Игнатова, и его сыновьями ушли около 60 краснодарцев: руководители промышленных предприятий, директора учебных заведений, экономисты. База партизан находилась в горах Северского района: целый микро-«город» с ремонтными мастерскими и минно-диверсионным «университетом», где обучали подрывников из других отрядов.

– Партизаны «Бати» эффективно «работали» в фашистском тылу: уничтожали склады, электростанции и технику, пускали под откос автоколонны и железнодорожные составы, – говорит Ольга Гирькина. – Для партизанских Геннадий Игнатов вместе с инженером Ветлугиным конструировал «волчьи фугасы» большой мощности. Именно с такой бомбой Петр Карпович в свой день рождения, ночью 10 октября 1942 года , вместе с Евгением и Геннадием отправился в очередной рейд.

Узнав о гибели детей, мать молчала полгода

Немцы перебрасывали технику и до 500 душ живой силы в район Новороссийска, чтобы взять город-порт. Перед «Батей» и его сыновьями стояла задача помешать им, подорвав железнодорожное полотно и автодорогу рядом с несуществующим сейчас поселком Баки. Евгений и Геннадий заминировали колею, но у «волчьего фугаса» заело шпильку предохранителя. Когда братья поняли, что бомба не сработает, состав был в считаных метрах от них: Игнатовы на глазах отца бросились под поезд с противотанковыми гранатами.

На месте гибели братьев Игнатовых стоит обелиск. Фото: Сергей НАДЕЖДИН

– Гранаты детонировали фугас и поезд сошел с рельсов, погребая под собой Евгения и Геннадия: сегодня на этом месте, на 22-м километре автодороги на Новороссийск, стоит мемориальный знак, – добавляет Ольга Гирькина. – Петр Игнатов вспоминал, как вместе с товарищами разгребал еще горячий металл и похоронил сыновей неподалеку от места их гибели. Жене Елене Ивановне он сказал, что тяжелораненых Евгения и Геннадия отправили в госпиталь в Сочи. Когда женщина собралась к ним, ей сообщили горькое известие: мать братьев парализовало и она полгода не произнесла ни слова.

Первая книга отца братьев Петра Игнатова об их подвиге увидела свет в 1945 году. Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Ее погибшие сыновья не сразу обрели последний приют: после освобождения Краснодара в марте 1943 года их перехоронили на месте современного Екатерининского сквера, а в 1960-х перенесли могилу братьев на аллею Всесвятского кладбища за Вечным огнем.

БУДЬ В КУРСЕ

Названы в честь героев

Имя братьев Игнатовых в Краснодаре носят краевая детская библиотека, улица, школа № 8, где учился Геннадий Игнатов, и один из кораблей Кубанского речного пароходства.