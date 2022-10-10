Управляющим компаниям Кубани рекомендовали привести в порядок подвалы жилых домов

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В Краснодарском крае управляющим компаниям поручили навести порядок в подвалах жилых домов. Многие не соответствуют требования: где-то царит антисанитария, где-то помещения завалены мусором. За грязь в цокольных этажах будут штрафовать.

- УК поручили привести в порядок подвальные помещения – разобрать завалы, при необходимости откачать воду, уничтожить насекомых и грызунов. Это связано прежде всего с многочисленными поступающими в инспекцию жалобами жильцов, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Жители сообщают, что подвалы домов захламлены, иногда – затоплены, их занимают люди без определенного места жительства, обитают грызуны и насекомые. В связи с этим Государственная жилищная инспекция региона выдвинула требования управляющим организациям, ТСЖ и ЖСК устранить все нарушения.

- В подвалах необходимо обеспечивать чистоту, освещение и вентиляцию, проверить целостность и герметичность инженерных коммуникаций. Должно быть в порядке внутридомовое электрооборудование и электросети, - говорится в поручении Госжилинспекции.

Кроме того, содержание в порядке подвальных помещений в многоэтажных жилых домах в том числе является одним из требований антитеррористической защищенности, сообщается в ведомстве.

За несоблюдение требований предусмотрена административная ответственность вплоть до приостановления деятельности организации.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что перед отопительным сезоном в Краснодаре возбудили уголовное дело на директора управляющей компании, которая не заплатила 4,5 млн рублей. По версии следствия, собранные с жителей средства за отопление и горячую воду она потратила на другие нужды.

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