На школьного учителя, которая заставила помыть рот с мылом ученика, собираются завести уголовное дело

Фото: Генеральной прокуратуры России.

Школьным педагогом, которая заставила ребенка помыть рот с мылом, заинтересовались в прокуратуре, которая начала проверку. В надзорное ведомство попало видео, которое записал кто-то из учеников школы №17 в Отрадненском районе. Резонансный ролик распространился в соцсетях в выходные. На кадрах видно, как педагог кормит мылом юношу. В оперштабе края после случившегося сообщили, что родители ребенка претензий к школе не имеют, просят дальнейших проверок не проводить, уголовное дело в отношении педагога не возбуждать. Однако эта короткая запись стала причиной увольнения учителя. Кроме того, в отношении педагога начались разбирательства.

- Выявлен факт проявления непедагогических мер воздействия к учащемуся со стороны педагога, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в прокуратуре Краснодарского края. - Она в нарушение требований федерального законодательства об образовании и основ профессиональной учительской этики допустила оскорбительные, унижающие человеческое достоинство действия в адрес несовершеннолетнего.

Это, как говорят в надзорном ведомстве, повлекло существенное ухудшение его нравственного состояния, что причинило учащемуся душевные страдания.

Кроме того, прокуратура установила факт бездействия директора школы, который не принял мер в отношении педагога.

- Педагог и директор уволены с места работы по собственному желанию, - уточняют в прокуратуре региона. - Однако проверка в отношении них продолжается.

Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении педагога уголовного дела по ст. 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". По закону педагогу может грозить штраф до 100 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 440 часов, исправительные работы на срок до двух лет, принудительные работы на срок до трех лет или же лишение свободы на тот же срок.

- Также будет дана оценка и иным фактам, в том числе рассмотрен вопрос увольнения указанных работников по дискредитирующим основаниям, - добавляют в надзорном ведомстве.

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