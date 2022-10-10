Тренер даже сесть не успел. Футболист «Краснодара» забил гол через 9 секунд после начала матча

Нигерийский нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун забил самый быстрый гол в истории Российской премьер-лиги. Фото: пресс-службы ФК «Краснодар».

Накануне прошел один из самых ярких матчей сезона. На поле встретились «Ростов» с «Краснодар». Несмотря на то, что игра закончилась победой хозяев, «быки» сумели дать жару соперникам, причем огненным сделали даже начало. Отличился нигерийский нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун, который забил самый быстрый гол.

Исторический момент произошел практически сразу после стартового свистка судьи. Пока зрители усаживались на свои места, а комментаторы начали зачитывать состав команд, форвард «быков» установил рекорд. Олакунле Олусегун потребовалось всего 9 секунд, чтобы красиво отправить мяч в ворота ростовчан. Чего говорить, Валерий Карпин еще не успел сесть на скамейку, как вдруг счет уже перевесил в пользу «Краснодара».

Таким образом, Олакунле Олусегун навсегда вписать свое имя в историю Российской премьер-лиги. Ведь такого до него никто не делал!

Стоит сказать, предыдущий рекорд принадлежал экс-нападающему московского футбольного клуба «Спартак» Эммануэлю Эменике. Он забил гол команде из Владикавказа «Алания» на 10-й секунде в 2012 году. Но Олакунле Олусегун потребовалось на секунду меньше.

Еще весной стало ясно - новая звезда тащит ФК «Краснодар» в еврокубки. Олакунле Олусегун оказался в «Краснодар-2» летом прошлого года. Нигериец быстро стал лидером «быков» - он сумел забить шесть мячей в 19 матчах за новый клуб и ушел на повышение – в главную команду. Произошло этой весной 2022-го, когда «быки» лишились легионеров.

Российская премьер-лига помогла «быкам» и позволила заявить трех нигерийцев из второй команды, включая Олакунле Олусегуна. Так, он стал игроком основного состава.

Что любопытно, начинал карьеру парень на родине – в Нигерии. Но юноша мечтал о топ-клубах. Поэтому местная лига его не интересовала. Когда же парень оказался в Италии, его нашли скауты «Висты» из Геленджика.