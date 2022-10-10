Спасатели Сочи трижды за выходные выводили заблудившихся туристов из леса

Туристы заблудились в лесу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Спасатели Сочи трижды за выходные помогали заблудившимся туристам. Сотрудникам МЧС 7 октября поступило два сообщения о потерявшихся людей в разных районах города.

Первый вызов был от девушки около 19:15 часов. По словам сочинки, ее друг заблудился в лесу на склоне массива горы Ачишхо. 22-летний парень не мог самостоятельно выбраться в город. Житель Краснодарского края сообщил свои координаты. Спасатели смогли было его найти и отвезти в город.

- В 21.00 этого же дня сотрудники Хостинского подразделения выехали в район слияния рек Агура и Агурчик – там заблудились два туриста из Пермского края, - сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Молодые люди рассказали, что на такси доехали до поселка Прогресс. После чего парни спустился вниз по реке, как показывал навигатор. Они хотели дойти до Агурских водопадов, но сошли с тропы и не могли понять, куда идти дальше. Спасатели помогли 22-летнему и 24-летнему парням добраться до безопасного место.

- Вечером 8 октября помощь потребовалась женщине, которая заблудилась в лесном массиве в районе реки Кудепсты – об этом спасателям в 20.30 часов по телефону сообщил ее муж, - рассказали в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Женщина отправилась в лес за грибами рядом с селом Верхнениколаевское. 46-летняя местная жительница должна была вернуться домой в определенное время, но заблудилась. К счастью, женщина могла выходить на связь. Они отправила свои координаты спасателям.

- Сотрудники Хостинского подразделения быстро ее обнаружили в лесу в районе села Каштаны и вывезли в городскую черту, - заявили спасатели.

К слову, никому из потерявшихся медицинская помощь не потребовалась.