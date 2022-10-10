Волонтеры разносят воду водителям, застрявшим в пробке у Крымского моста

Фото: t.me/opershtab23

После ЧП на Крымском мосту со стороны Краснодарского края развернули восемь стоянок для автомобилистов. На них водители могут переждать очередь: попить, поесть согреться.

Фото: t.me/opershtab23

Основные стоянки организованы в районе порта Кавказ, в том числе в поселке Ильич. Также можно проехать и переждать очередь в районе поселка Тамань.

На подъездах к стоянкам скопились небольшие пробки. На местах работают сотрудники ДПС, они разводят потоки в разные стороны.

Фото: t.me/opershtab23

- На стоянках есть все необходимое для комфортного пребывания. Здесь развернули пункты обогрева, работает полевая кухня, всем предоставляют воду, горячее питание, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На утро 10 октября на площадке в поселке Ильич скопилось около 290 автомашин. Горячее питание предоставили 160 пассажирам. А на парковке в Тамани машин на стоянке нет. Площадка в районе порта «Кавказ» заполнена грузовиками, сюда съехались 124 большегруза. Волонтеры накормили 60 водителей фур.

Фото: t.me/opershtab23

Помогают, попавшим в заторы водителям, и волонтеры «Единой России», Молодой гвардии «Единой России» и акции #Мывместе. Несколько человек дежурят на стоянках, несколько - раздают бутылки с водой пассажирам машин, еле передвигающимся в потоке.

Что касается переправы – известно, что за сутки паромы выполнили 14 рейсов. Перевезено почти 1,2 тысяч человек, 136 единиц техники.

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