Эксперт рассказал, чем цифровые клиники могут помочь пациентам

Онлайн-консультация с врачом – не единственная, хотя и самая известная услуга в сфере цифровой медицины Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Онлайн-консультация с врачом – не единственная, хотя и самая известная услуга в сфере цифровой медицины. О том, как цифровые клиники могут оперативно помочь клиентам и предложить нужную услугу в удобное время, рассказал генеральный директор онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Денис Швецов.

Не стоит путать телемедицину и цифровую медицину, предупреждает эксперт. Телемедицина предполагает только удаленное общение с врачом, а суть цифровой медицины в сопровождении пациента на всех этапах лечения. Основные услуги, которые оказывают онлайн-сервисы, условно можно свести к следующему списку.

Дистанционные консультации

Телемедицина в пользовательском представлении подразумевает дистанционные консультации. В момент, когда появляются тревожные симптомы или боль, люди ищут специалиста, который может срочно провести консультацию. Дистанционный формат оказывается здесь очень кстати: не приходится тратить время на дорогу к врачу. Он же выручает и тогда, когда нужного специалиста нет в городе проживания.

«Недавно нашему пациенту из Калининградской области требовался нефролог (врач, специализирующийся на болезнях почек), довольно узкий специалист. Найти его очно в регионе было крайне сложно. Выручил онлайн-прием: врач находился за сотни километров от пациента, но его смог проконсультировать», - приводит пример Денис Швецов.

Если пациент уже посетил врача, повторный приём можно провести в удалённом формате. Наиболее востребованы в цифровых клиниках врачи следующих специальностей – терапевт, педиатр, гастроэнтеролог, кардиолог, эндокринолог, психотерапевт, гинеколог и нейропсихолог.

Онлайн-консультация с врачом – не единственная, хотя и самая известная услуга в сфере цифровой медицины Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Направление на анализы и расшифровка результатов

Здоровым пациентам, а также хроническим и больным людям иногда требуется сдавать анализы. Их необходимо делать в рамках запланированных чекапов или при появлении некоторых симптомов. Врач во время онлайн-приёма подскажет, какие анализы необходимо сдать, а после получения результатов – интерпретирует их.

Получение альтернативного мнения врача

Иногда после очного визита к доктору пациент хочет услышать альтернативное мнение специалиста. Онлайн-сервисы предлагают широкий выбор специалистов, которые во время консультации могут провести диагностику и высказать своё мнение о намеченном плане лечения или обследования на основании предоставленной медицинской информации.

Персональная поддержка пациента

Многим пациентам бывает трудно сориентироваться на пути лечения: к какому врачу обратиться, где и какие анализы сдать и что потом делать с результатами. Для того, чтобы облегчить пациентам процесс получения помощи, Budu предоставляет услуги персональных ассистентов.

Персональные ассистенты по своему функционалу заменяют администраторов и организуют процесс лечения для пациентов: по назначению доктора направляют на очные приемы и лабораторно-инструментальную диагностику к партнерам по всей стране (в зависимости от местонахождения пациента). После обследований ассистент вновь ведет пациента к его лечащему врачу онлайн. Также ассистенты помогают врачам составить свое расписание, чтобы каждый нуждающийся мог получить своевременную помощь и консультацию.

Онлайн-консультация с врачом – не единственная, хотя и самая известная услуга в сфере цифровой медицины Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Это еще один эволюционный шаг в развитии телемедицины. Чем более комплексную помощь может оказать врач, тем выше доверие к нему пациента. Когда человеку помогают полностью пройти весь курс диагностики, то его проблема превращается в задачу, которую решает доктор.

Сопровождение пациента

Регулярное наблюдение у врача требуется хроническим пациентам. Доктор следит за состоянием конкретного человека, дает рекомендации по коррекции образа жизни и по снятию острых симптомов. Благодаря появлению «умных» девайсов врач может получать и видеть показатели здоровья пациента в режиме реального времени – например, информацию о его давлении или уровне глюкозы.

«Сопровождение специалиста необходимо и в тех случаях, когда человек решает сбросить вес или серьезно увеличить физическую нагрузку. Врач наблюдает за его состоянием и вносит коррективы в режим питания или тренировок», - говорит Денис Швецов.

Некоторые пациенты заботятся о профилактике заболеваний. Поэтому они ведут так называемые дневники здоровья. Врач цифровой клиники регулярно отслеживает их и во время онлайн-приема также выдает свои рекомендации.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА