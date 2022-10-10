«Это самое малое, что мы можем сделать». В Горячем Ключе женщины вяжут теплые варежки и носки для бойцов российской армии

Женщины из Горячего Ключа готовы помогать фронту.

Вслед за жительницами Крымска, рукодельницы из Горячего Ключа присоединились к акции помощи российским солдатам. Около 30 женщин дома вяжут шерстяные носки и варежки, чтобы бойцы оставались в тепле с наступлением холодов.

- Мы должны сделать это, потому что наши мальчишки сейчас нуждаются в заботе. Связать теплые вещи - самое малое, что мы можем сделать для бойцов, - рассказала активистка из Горячего Ключа Валентина.

Женщина достала запасы пряжи и начала вязать, но скоро поняла, что одной ей не справится с большим объемом работы. Тогда Валентина создала чат в соцсетях, туда позвала других мастериц.

Около 100 пар носков отправят до конца октября.

- Сейчас у нас работают около 30 человек, еще столько же ждут пряжу. Но мы стали закупать материал, помогают неравнодушные люди, - признается жительница Горячего Ключа. – На мой призыв откликнулись не только из Краснодарского края, но и из Калининграда и Подмосковья. Потом, когда все будет готово, будем формировать посылки.

Первая партия теплых изделий будет отправлена в ближайшие дни. В ней будут 12 шапок под каски и 15 балаклав для одного отряда. До конца октября женщины планируют связать еще 100 пар шерстяных носков.