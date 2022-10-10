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Общество10 октября 2022 11:04

«Это самое малое, что мы можем сделать». В Горячем Ключе женщины вяжут теплые варежки и носки для бойцов российской армии

Жительницы Горячего Ключа планируют отправить на фронт около 100 пар вязаных носков до конца октября
Оксана КАДОЧНИКОВА
Женщины из Горячего Ключа готовы помогать фронту.

Женщины из Горячего Ключа готовы помогать фронту.

Вслед за жительницами Крымска, рукодельницы из Горячего Ключа присоединились к акции помощи российским солдатам. Около 30 женщин дома вяжут шерстяные носки и варежки, чтобы бойцы оставались в тепле с наступлением холодов.

- Мы должны сделать это, потому что наши мальчишки сейчас нуждаются в заботе. Связать теплые вещи - самое малое, что мы можем сделать для бойцов, - рассказала активистка из Горячего Ключа Валентина.

Женщина достала запасы пряжи и начала вязать, но скоро поняла, что одной ей не справится с большим объемом работы. Тогда Валентина создала чат в соцсетях, туда позвала других мастериц.

Около 100 пар носков отправят до конца октября.

Около 100 пар носков отправят до конца октября.

- Сейчас у нас работают около 30 человек, еще столько же ждут пряжу. Но мы стали закупать материал, помогают неравнодушные люди, - признается жительница Горячего Ключа. – На мой призыв откликнулись не только из Краснодарского края, но и из Калининграда и Подмосковья. Потом, когда все будет готово, будем формировать посылки.

Первая партия теплых изделий будет отправлена в ближайшие дни. В ней будут 12 шапок под каски и 15 балаклав для одного отряда. До конца октября женщины планируют связать еще 100 пар шерстяных носков.

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