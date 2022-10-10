В огне на Суджукской косе погибли животные и растения из Красной книги

Первый и самый сильный пожар вспыхнул в Прилагунье 7 октября. Фото: соцсети Сергея Стряпухина.

Экологические активисты Новороссийска добиваются открытия уголовного дела из-за пожаров в Прилагунье: их причиной мог быть и поджог, и брошенный окурок.

В последние дни особо охраняемая природная территория на Суджукской косе горела дважды. Первый и самый сильный пожар вспыхнул еще 7 октября утром.

Огонь нанес времд экосистеме на площади размером с футбольное поле. Фото: соцсети Сергея Стряпухина.

– В 10:49 диспетчеру «01» Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании на проспекте Ленина, – рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе Главного управления МЧС по Краснодарскому краю. – В 10:57 на место прибыли первые пожарно-спасательные подразделения: они установили, что горит мусора на площади 180 квадратных метров. В 12:20 огонь ликвидировали силами 13 сотрудников и четырех единиц техники МЧС России.

Пожар мог возникнуть из-за поджога или банального окурка, а разростись ему помог норд-ост. Фото: соцсети Сергея Стряпухина.

Сутки спустя, 8 октября, пожар в Прилагунье повторился. Снова вспыхнула сухая трава на особо охраняемой природной территории. 9 октября, пока Новороссийск не накрыл дождь, во избежание новых возгораний в Прилагунье дежурил пожарный расчет с автоцистерной. Однако непоправимый ущерб экосистеме Суджукской косы уже нанесен.

В огне погибли краснокнижные черепахи Никольского. Фото: соцсети Сергея Стряпухина.

– Как считают пожарные, осмотревшие пожарище по горячим следам, возгорание травы в Прилагунье – дело рук человека. Первый пожар 7 октября мог возникнуть банально от не потушенного окурка, а остальное «доделал» ветер, – говорит новороссийский экоактивист Сергей Стряпухин. – Дул норд-ост, и площадь возгорания, по моим оценкам, составила более гектара: это размер футбольного поля. Выгорели трава, пострадали деревья и кустарники, но тяжелее всего было смотреть на обугленных черепах Никольского, занесенных в Красную книгу. Одну из них, еще живую, отвезли в ветклинику. В огне погиб молодой водяной уж, тысячи насекомых и других беспозвоночных животных.

Водяной уж тоже не смог спастись из пламени. Фото: соцсети Сергея Стряпухина.

По словам Сергея Стряпухина, общественные экологи написали заявление в полицию о возбуждении уголовного дела по статье 262 УК РФ: нарушение режима ООПТ и теперь ждут ответа от стражей закона. А 9 октября экоактивисты провели в Прилагунье субботник, убирая огромное количество мусора, прежде скрытого травой и обнаженного огнем: пластик, стекло, алюминиевые банки.

Бушевавший в Прилагунье огонь обнажил груды мусора на охраняемой природной территории. Фото: соцсети Сергея Стряпухина.

– Что касается последствий бушевавшего на особо охраняемой природной территории огня, то полиция и пожарные должны выяснить, что послужило причиной возгорания, и привлечь виновных к ответственности, – добавляет новороссийская экоактивистка Екатерина Сербина. – Биолог Антон Попович и ботаник Михаил Лучкин, изучающие много лет Прилагунье и лагуну, шокированы тем уроном, который нанесен пожаром местной флоре и фауне, включая ценные виды, занесенные в Красные книги России и Краснодарского края.