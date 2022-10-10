В районе Керченской паромной переправы скопилось около 700 грузовиков

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В районе Керченской паромной переправы растет скопление грузовых автомобилей. По последним данным, очередь там сейчас ожидают около 700 грузовых автомобилей. По мосту организовано движение только для легковушек.

- Для автобусов и грузовых автомобилей работает паромная переправа из порта Кавказ в Керчь. К вечеру 9 октября было перевезено в обе стороны 162 грузовика. Но количество большегрузов продолжает скапливаться, - сообщили в оперштабе Кубани.

Владельцев грузов и пассажирских автобусов попросили отложить поездки в Крым из-за несопоставимого трафика. Очередь на паромную перевозку продолжает расти.

- При планировании маршрута пассажирские компании и операторов грузоперевозок нужно учитывать ситуацию и по возможности отложить или перенести рейс. А также тот брать во внимание тот факт, что в приоритетном порядке на паром будут запускать скоропортящиеся грузы, - отметили в оперштабе.

В настоящий момент у Крымского моста задействовано восемь стоянок, где водители могут дождаться своей очереди на переправу. На них организованы все необходимые условия, в том числе пункты обогрева и горячего питания.

По последним данным, масштабы перевозок будут расширяться. Так, 10 октября, планируется запустить третий автомобильно-пассажирский паром. До 16 октября на линию выйдет еще одно судно.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что после ЧП на Крымском мосту со стороны Краснодарского края развернули восемь стоянок для автомобилистов. На них водители могут переждать очередь: попить, поесть согреться. На подъездах к стоянкам скопились небольшие пробки. На местах работают сотрудники ДПС, они разводят потоки в разные стороны. А волонтеры раздают воду.