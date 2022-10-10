Комбайнера, который один в хозяйстве умеет пользоваться компьютером американского Джон Дира, мобилизовали на Кубани

Мужчина ушел по призыву

Тимашевский фермер пришел на прием к главе района Андрею Палию, чтобы просить за своих ценных сотрудников. Механизаторов небольшого крестьянско-фермерского хозяйства забирают по мобилизации в армию.

К слову, один из них и вовсе штучный кадр. По словам фермера, он единственный умеет управлять напичканным электроникой американским "Джон Диром".

- Нам озимые сеять, а его забирают, - пришел за помощью к главе фермер.

Однако, по данным военкомата, у мужчины нет оснований к отсрочке. У него есть "чеченский" опыт и медаль Суворова за доблесть на фронтах горячей точки.

- Все проходит в соответствии с мобилизационным планом, и что призванный - 43-летний участник чеченской кампании - подходит по всем критериям, в том числе по возрасту (в соответствующей категории), сообщает газета Тимашевского района "Знамя труда". - Кроме того, мужчина имеет востребованную военно-учетную специальность, боевой опыт и одну из самых престижных наград - медаль Суворова.

Глава района, в свою очередь, пообещал не бросить жен и детей призванных работников поля.

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