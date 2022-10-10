Стоимость борщевого набора в Краснодаре снизилась до 115 рублей

Тарелка борща стала дешевле на 2,5 процента по сравнению с сентябрем.
Фото: Тимур ХАНОВ.
В октябре кастрюля борща на семью из 4 человек обойдется краснодарцам дешевле на 2,5 процентов по сравнению с сентябрем. На Кубани сейчас до сих пор идет уборка урожая, овощей на рынках и в гипермаркетах много, поэтому цены снижаются уже несколько месяцев подряд.
- Сезон в самом разгаре, некоторые корнеплоды, а также помидоры и огурцы еще убирают с полей. Поэтому предложений много, - рассказал «КП»-Кубань» председатель Ассоциации крестьянских хозяйств, кооперативов и других малых производителей сельхозпродукции Краснодарского края Александр Шипулин.
По словам эксперта, низкие цены будут держаться до конца осени. Какие цены будут установлены зимой и весной на картофель и морковь, говорить рано.
ЧТО ВХОДИТ В БОРЩЕВОЙ НАБОР
350 гр картофеля
200 гр капусты
80 гр лук
80 гр моркови
130 гр свеклы
6 гр чеснока
500 гр курятины
100 гр сметаны
200 гр хлеба
Для расчета берутся самые дешевые продукты.
КОНКРЕТНО
С мая борщевой набор в Краснодаре подешевел на 31 процент.