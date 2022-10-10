Стоимость борщевого набора в Краснодаре снизилась до 115 рублей

Тарелка борща стала дешевле на 2,5 процента по сравнению с сентябрем. Фото: Тимур ХАНОВ.

В октябре кастрюля борща на семью из 4 человек обойдется краснодарцам дешевле на 2,5 процентов по сравнению с сентябрем. На Кубани сейчас до сих пор идет уборка урожая, овощей на рынках и в гипермаркетах много, поэтому цены снижаются уже несколько месяцев подряд.

- Сезон в самом разгаре, некоторые корнеплоды, а также помидоры и огурцы еще убирают с полей. Поэтому предложений много, - рассказал «КП»-Кубань» председатель Ассоциации крестьянских хозяйств, кооперативов и других малых производителей сельхозпродукции Краснодарского края Александр Шипулин.

По словам эксперта, низкие цены будут держаться до конца осени. Какие цены будут установлены зимой и весной на картофель и морковь, говорить рано.

ЧТО ВХОДИТ В БОРЩЕВОЙ НАБОР

350 гр картофеля

200 гр капусты

80 гр лук

80 гр моркови

130 гр свеклы

6 гр чеснока

500 гр курятины

100 гр сметаны

200 гр хлеба

Для расчета берутся самые дешевые продукты.

КОНКРЕТНО

С мая борщевой набор в Краснодаре подешевел на 31 процент.