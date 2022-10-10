Детей с аутизмом избивали в сочинском частном детском саду

Камеры все запечатлели.

Две воспитательницы из детского частного сада «Теремок» в Сочи в течение года издевались над детьми, страдающими аутизмом. Из-за этого недуга дети не могли рассказать родителям о происходящем, а педагогам все сходило с рук. Мама одной из девочек заподозрила самое плохое, когда ее 9-летняя дочь начала закрываться руками от любого прикосновения.

- Мы попросили посмотреть видео из сада, такая опция существует в этом учреждении, - говорит Алена, мама девочки.

Камеры действительно запечатлели издевательства над беспомощными детьми. Их били просто так, даже проходя мимо.

- Тупая курица! Что ты смотришь на меня, как баран?! - приговаривает с позволения сказать педагог на кадрах, которые невозможно смотреть без слез. На видео ребенка бьет сначала одна из женщин, а следом наносит удары другая.

Есть там и другой эпизод, с мальчиком. И те же действующие лица, призванные заниматься развитием воспитанников, но не физическим наказанием.

Женщины пошли к правоохранителям. Следователи возбудили уголовное дело.

- Следственным отделом по Хостинскому району города Сочи СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 53-летней воспитательницы частного детского сада, подозреваемой в истязании 9-летней воспитанницы (п.«г» ч.2 ст. 117 УК РФ), - сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - Она систематически наносила ребенку удары руками и ногами по различным частям тела. Также фигурантка наносила девочке удары тряпкой по телу и таскала за волосы. При этом для применения физической силы в отношении малолетней, женщина использовала незначительные поводы, такие как непослушание.

Однако в деле пока речь идет только об одной подозреваемой в издевательстве над детьми. Тогда как на кадрах видео, предоставленных родителями редакции, фигурирует несколько истязателей.

- Сейчас по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и иных аналогичных фактов. В ходе следствия также будут установлены все лица, которые могут быть причастны к совершению преступлений в отношении детей, а также иные воспитанники, пострадавшие от действий сотрудников частного детского сада. Следствием также будет дана юридическая оценка действиям работников частного дошкольного учреждения в части ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию детей (ст.156 УК РФ). Ход расследования уголовного дела руководителем краевого следственного управления А.К. Масловым поставлен на контроль,- уточнили в ведомстве.

Надо сказать, что пока следователи принимали решение о возбуждении уголовного дела, оба педагога устроились в другое педучреждение.

"КП" - Кубань" будет следить за ходом расследования уголовного дела.