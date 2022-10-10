Салют кое-кого возмутил. Фото: кадр видео

В винодельне бывшего губернатора Кубани Александра Ткачева ответили на критику по поводу «пира во время чумы». В его поместье под Геленджиком, где растут виноградники и производят вино, в воскресенье 9 октября раздавался салют.

- Хочется попросить винодельню скромнее веселиться, — написал Телеграм-канал пресс-службы мэра курортного города. - Время нынче неподходящее для праздников.

Без ответа эту реплику в винодельне не оставили.

- У винодельни сейчас - разгар сбора и переработки рекордного урожая винограда, совсем не потехи час. Работаем над лучшими винами! Но стоит учесть, что мы - популярная площадка для проведения различных мероприятий и так случается, что организаторы отменить или перенести их не могут. Действительно, как перенести рождение новой семьи?! Так что всем счастья, мира и хорошего вина, - дали в компании комментарий "Ъ-Кубань".

К слову, винодельню масштабно открыли в сентябре прошлого года. Тогда на большой праздник съехался весь цвет российского общества.

По случаю прямо посреди виноградников, на свежем воздухе, у дворца "Шато де Талю" накрыли по-кубански щедрые столы.

Новым начинаниям Александра Ткачева, которые, кстати, были не без терний, желали процветания и востребованности.

Уже когда дворец возвели, а виноградники укоренились, в прокуратуре Краснодарского края выдвинули требование признать выданные решения на строительство недействительными, мотивировав отсутствием государственной экологической экспертизы винодельни. Но владельцы "Шато де Талю" (кстати, вторая часть названия - это первые буквы имен дочерей Ткачева: Татьяна и Любовь) выиграли суд.