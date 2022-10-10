Ксения Собчак. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ксения Собчак улетела в Израиль. Ее обвиняют в панической эмиграции, а звезда издевается над россиянами в ответ на эти предположения. Об этом сообщает сайт kp.ru.

За жизнью светской львицы пристально следят миллионы россиян. К блондинке всегда было приковано всеобщее внимание, но в свете последних событий и в связи с массовым побегом знаменитостей из России, Собчак все больше опутывают небылицами. Доброжелатели постоянно распространяют странные данные по сети. Одни из самых свежих слухов были о походе звезды в посольство Израиля. Также говорили о покупке дорогой недвижимости в Дубае и эмиграции в Турцию.

Телеведущая не привыкла спускать оскорбляющие ее личность новости. Она в своей издевательской манере едко отвечает завистникам.

Услышав про очередное разоблачение, Ксения, как всегда, начала издеваться. На обсуждение того, что жена Константина Богомолова и его теща Людмила Нарусова якобы в панике улетели в Стамбул, 40-летняя Собчак резко ответила, что ни ее мама, ни она никуда не бежали. При этом звезда не скрывает, что очень часто ездит за границу. Она охотно делится со своими подписчиками информацией и ничего не скрывает.

- Тут опять непонятно что по трубам понеслось. Говорят, что я в каком-то Стамбуле и поспешно куда-то лечу с мамой… Друзья, я снимаю сюжет в Тель-Авиве. Вместе со своей прекрасной группой, - рассказала Ксения Собчак.

Жены Константина Богомолова дала отлуп злопыхателям заявив, что готовит очередной репортаж и всего через два дня возвращается в Москву.

Также блондинка не скрывает своего статуса и достаточно больших возможностей. Они охотно делится снимками отелей и вилл, в которых останавливается.

- Посмотрите какой красивый отель soho. Он находится в Стамбуле. Очень модная точка. Прямо какой-то ньюйоркский вайб, - написала воспитанница «Дома-2».

Кроме того, светская львица уколола людей, которые постоянно делают про нее вбросы.

- Не забудьте запостить через пару дней обиженное: «О, нет, Ксения Собчак вернулась в Москву. Как же так?» - добавила журналистка.

Этой весной жена Константина Богомолова все же покидала Россию на длительное время. Она почти на два месяца жила в Израиле, вместе с пятилетним сыном Платоном.