Сократили бюджет. Южный обход Краснодара не будут строить в этом году

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Правительство РФ сократило финансирование строительства южного обхода Краснодара на 27,4 млрд рублей. Деньги пока выделят только на его проектирование - 1,5 млрд рублей. В Минтрансе России пояснили, что корректировки внесены из-за сокращения бюджета.

Ранее на строительство южного обхода планировалось направить 28,9 млрд рублей. Сообщалось, южный и западный обходы замкнут в кольцо вокруг Краснодара, что позволит транзитному транспорту неразрывно объезжать город. Воплотить планы к 2024 году не удастся из-за уменьшения на эти цели федеральной казны.

Стоит отметить, что правительство перенесло сроки строительства всей трассы Краснодар – Екатеринбург. Планировалось начать работы уже в этом году.

Аналогичное решение принято по трассе «Меридиан», которая должна была пройти от Казахстана до Белоруссии, и связать Екатеринбург с городами Черноморского и Каспийского побережий. На реализацию проектов планировалось направить 15,3 млрд рублей, однако бюджет сократили до 4 млрд. Во всех случаях ограничившись только проектированием дорог.

При этом строительство обхода Адлера увеличили с 50 млрд до 70 млрд руб. Строить дорогу начнут уже в 2025 году и закончат в 2026 году. Этот участок станет частью скоростной трассы «Горячий Ключ – Адлер», которая, по сути, будет являться дублером уже существующей А-147 «Джубга — Сочи».

На протяжении всего пути водителей освободят от светофоров и пересечений на одном уровне. Предварительно, время в пути от Горячего Ключа до Сочи сократится с 7 до 2 часов. С наступлением высокого туристического сезона трасса постоянно «стоит» в районе Джубги, Туапсе и Лазаревского. Чтобы доехать до Сочи, курортники иногда тратят и до 14 часов.

Подробнее об этой трассе по ссылке.