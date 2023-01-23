Оскандалившаяся Анна Нетребко жестко ответила поклонникам

Оперная певица Анна Нетребко. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Анна Нетребко продолжает делиться своей жизнью в соцсетях. Певица публикует снимки и видео в шикарных нарядах на различных мероприятиях. И нередко общается с поклонниками, отвечая им на комментарии. На днях Нетребко отметилась на балу в Вене в роскошном и довольно смелом образе. На публике она появилась в роковом наряде с небольшим шлейфом и меховой накидкой. И, конечно, образ дополняли безупречный макияж и укладка.

Певицу стали забрасывать комплиментами – поклонники восхищались тем, как выглядит оперная дива. Но нашлись и те, кто в комментариях решил задать Анне откровенный вопрос.

- Ань, ты же наша, кубанская казачка, нас же русских теперь там не любят, каково оно? Стремно как-то за тебя, - написала женщина под снимком.

Пройти мимо такого комментария Нетребко не смогла, и в своем стиле едко ответила.

- Вас – нет, меня – да! – как на духу заявила певица. – Не все, но очень многие любят. И большую, лучшую часть своей жизни я прожила не на Кубани… Так что ваш стрем пусть с вами и останется.

Стоит сказать, что в Краснодаре певица родилась и начинала свой творческий путь. Покорять большую сцену она уехала в 16 лет. И хотя с тех пор регулярно бывала на родине, приезжала скорее не как певица, а просто в гости к родным. Тем не менее в 2006 году за выдающиеся успехи и высокий вклад в мировое оперное искусство ей вручили орден «Герой Труда Кубани». Награду она получала лично из рук тогдашнего губернатора Кубани Александра Ткачева.

- У нее ведь и фамилия казачья, - заметил тогда глава региона. - Выходит, наша Аня там, за границей, представляет не только Россию, но и Кубань. Думаю, такой доблестный труд должен быть отмечен по достоинству.

И потому такого ответа от Анны Нетребко никто не ожидал, многим фанатам он показался достаточно жестким.

Напомним, еще весной Нетребко угодила в скандал и отменила все выступления в России. Она пошла на этот шаг из-за боязни потерять австрийское гражданство и роскошную недвижимость в Вене.

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