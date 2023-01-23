Звезда ФК «Краснодар» сделал сенсационное признание

Фото пресс-службы ФК Краснодар

Кристиан Рамирес – звезда футбольного клуба «Краснодар». Эквадорский защитник стал одним из трех легионеров, которые вернулись в Россию прошлым летом. Вместе с девятью иностранцами он уехал из страны весной 2022-го, но прилетел спустя три месяца. И стал лидером новой команды.

Кристиан Рамирес перебрался в Краснодар в 2016-м. И даже заговорил на русском языке. Параллельно он получил российское гражданство. Но за сборную России не сыграл – из-за выступления за национальную команду Эквадора.

Сейчас Кристиан – лидер раздевалки «быков». По слухам, уже два года за защитников охотятся команды немецкой Бундеслиги и итальянской Серии А. Но Рамирес остается в Краснодаре.

Этой зимой за защитником охотился «Эспаньол». Год назад «попугаи» уже увели игрока у «Краснодара». Тогда они забрали Тонни Вильену. Но взять еще одну звезду у испанцев не вышло. Эквадорец остался в России и сделал сенсационное заявление.

- Если «Краснодар» выиграет чемпионат, я вообще закончу с футболом! – заявил мужчина в интервью газете «Спорт-Экспресс». – Завершу карьеру, так и напишите! Ну и, может быть, сделаю небольшую татуировку в честь этого.

Добавим, что действующее соглашение Кристиана Рамиреса с «Краснодаром» истекает 30 июня 2025 года. По данным портала Transfermarkt, он оценивается в 5 миллионов евро.