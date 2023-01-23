На Кубани объявили новую акцию «Посылка солдату»

Фото: t.me/svokuban
В Краснодаре объявили акцию ко Дню защитника Отечества. Называется она «Посылка солдату». Волонтеры собирают вещи и деньги для бойцов СВО, чтобы к 23 февраля передать их на передовую.
- Чтобы поучаствовать в нашей акции, можно перечислить любую посильную для вас сумму денег или самостоятельно приобрести необходимое и передать нам, - говорит руководитель благотворительного фонда «Добро и дело» Анна Артемьева.
Пункты сбора помощи в Краснодаре:
ул. Володи Головатого, 174.
ул. Восточно -Кругликовская 32;
- ул. Сормовская, 5/1;
- ул. Московская 148, лит 1;
- х. Ленина, пер. Буковый, 28/1;
- ул. Красных Партизан, 226.
А В ЭТО ВРЕМЯ
Госпиталю в Горловке нужны лекарства и тепловые пушки
Волонтеры также собирают помощь и для госпиталя в донецкой Горловке.
- Это один из сортировочно-эвакуационных пунктов госпиталя Горловки на линии фронта в Донецкой республике, - говорят волонтеры «Добро и дело». – Здесь не хватает медикаментов. Врачи прислали нам, что нужно. И если мы соберем больше, то распределим помощь по другим пунктам. Неравнодушные могут приобрести что-то из этого списка самостоятельно и передать в любой пункт сбора нашего фонда, либо перечислить средства на расчетный счет для централизованной закупки.
Что необходимо медикам:
Зонд пуговчатый 10 штук, перчатки – 10 упаковок, Венфлон 22 и 20 (синий и розовый) – по пять упаковок, воздуховоды – 20 штук, физраствор – 400, 0 – 100 флаконов, физраствор – 200,0 – 100 флаконов, супрастин или цетрин (таблетки) – 20 упаковок, лизин – 5,0 ампулы – 50 упаковок, актовегин 5,0 ампулы – 50 упаковок, бетагистин 24 мг и 16 мг – 100 упаковок, индапамид 2,5 мг – 50 упаковок, мелоксикам – 1,5 мл ампулы – 50 упаковок, комбилипен – 2,0 ампулы – 50 упаковок, комбилипен таблетки – 50 упаковок, муколван – 2,0 ампулы – 100 упаковок, коргликард – 1,0 ампулы – 20 упаковок, лидокаин – 2% - 2,0 ампулы – 100 упаковок, артфлю – 100 упаковок, мазь Вишневского – 20 штук, мазь левомиколь – 20 штук, бетадин флакон – 10 штук, налоксон 30 ампул, алкотестер 2 штуки, скальпель с ручкой 20 штук, мельдоний таблетки – 50 упаковок, мельдоний ампулы – 50 упаковок, эуфиллин – 5,0 – 100 упаковок, пирацетам – 5,0 ампулы – 100 упаковок, фенибут – 250 мг – 20 упаковок, иглодержатель 25 штук.
Также бойцам требуется:
Термобельё, носки, трусы, сланцы, трико, противовирусный арнефлю (в чай), 80 комплектов формы, тепловизоры, приборы ночного видения, берцы,
тактические зимние перчатки.
БУДЬ В КУРСЕ
Куда перечислить деньги
ОГРН 1 2 2 2 3 0 0 0 5 1 0 2 7
ИНН 2311339449
КПП 231101001
Номер счёта: 40703810726060000119
Валюта: RUR
Банк: ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
БИК 046015207
Кор. счёт: 30101810500000000207
Назначение платежа: пожертвование на благотворительную деятельность.
На карту Сбербанка.
639002309058820869 Игорь Васильевич Е.