На Кубани объявили новую акцию «Посылка солдату»

Фото: t.me/svokuban

В Краснодаре объявили акцию ко Дню защитника Отечества. Называется она «Посылка солдату». Волонтеры собирают вещи и деньги для бойцов СВО, чтобы к 23 февраля передать их на передовую.

- Чтобы поучаствовать в нашей акции, можно перечислить любую посильную для вас сумму денег или самостоятельно приобрести необходимое и передать нам, - говорит руководитель благотворительного фонда «Добро и дело» Анна Артемьева.

Пункты сбора помощи в Краснодаре:

ул. Володи Головатого, 174.

ул. Восточно -Кругликовская 32;

- ул. Сормовская, 5/1;

- ул. Московская 148, лит 1;

- х. Ленина, пер. Буковый, 28/1;

- ул. Красных Партизан, 226.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Госпиталю в Горловке нужны лекарства и тепловые пушки

Волонтеры также собирают помощь и для госпиталя в донецкой Горловке.

- Это один из сортировочно-эвакуационных пунктов госпиталя Горловки на линии фронта в Донецкой республике, - говорят волонтеры «Добро и дело». – Здесь не хватает медикаментов. Врачи прислали нам, что нужно. И если мы соберем больше, то распределим помощь по другим пунктам. Неравнодушные могут приобрести что-то из этого списка самостоятельно и передать в любой пункт сбора нашего фонда, либо перечислить средства на расчетный счет для централизованной закупки.

Что необходимо медикам:

Зонд пуговчатый 10 штук, перчатки – 10 упаковок, Венфлон 22 и 20 (синий и розовый) – по пять упаковок, воздуховоды – 20 штук, физраствор – 400, 0 – 100 флаконов, физраствор – 200,0 – 100 флаконов, супрастин или цетрин (таблетки) – 20 упаковок, лизин – 5,0 ампулы – 50 упаковок, актовегин 5,0 ампулы – 50 упаковок, бетагистин 24 мг и 16 мг – 100 упаковок, индапамид 2,5 мг – 50 упаковок, мелоксикам – 1,5 мл ампулы – 50 упаковок, комбилипен – 2,0 ампулы – 50 упаковок, комбилипен таблетки – 50 упаковок, муколван – 2,0 ампулы – 100 упаковок, коргликард – 1,0 ампулы – 20 упаковок, лидокаин – 2% - 2,0 ампулы – 100 упаковок, артфлю – 100 упаковок, мазь Вишневского – 20 штук, мазь левомиколь – 20 штук, бетадин флакон – 10 штук, налоксон 30 ампул, алкотестер 2 штуки, скальпель с ручкой 20 штук, мельдоний таблетки – 50 упаковок, мельдоний ампулы – 50 упаковок, эуфиллин – 5,0 – 100 упаковок, пирацетам – 5,0 ампулы – 100 упаковок, фенибут – 250 мг – 20 упаковок, иглодержатель 25 штук.

Также бойцам требуется:

Термобельё, носки, трусы, сланцы, трико, противовирусный арнефлю (в чай), 80 комплектов формы, тепловизоры, приборы ночного видения, берцы,

тактические зимние перчатки.

БУДЬ В КУРСЕ

Куда перечислить деньги

ОГРН 1 2 2 2 3 0 0 0 5 1 0 2 7

ИНН 2311339449

КПП 231101001

Номер счёта: 40703810726060000119

Валюта: RUR

Банк: ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"

БИК 046015207

Кор. счёт: 30101810500000000207

Назначение платежа: пожертвование на благотворительную деятельность.

На карту Сбербанка.

639002309058820869 Игорь Васильевич Е.