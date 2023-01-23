Скауты европейских топ-клубов следят за звездой «Краснодара» в ОАЭ

Фото пресс-службы ФК Краснодар

Футбольный клуб «Краснодар» готовится к возобновлению сезона в чемпионате и кубке России. Уже вторую неделю команда тренируется в Дубае. Там проходит первый сбор «быков».

В ОАЭ игроки познакомились с новым тренером – Владимиром Ивичем. Серб принял команду 4 января, заменив Александра Сторожука. За неделю российский специалист сменил сразу две команды. Сперва он возглавил «Краснодар-2», а затем – тульский «Арсенал». Его уход одобрил лично Сергей Галицкий.

Также в ОАЭ занимается и Эдуард Сперцян. Это самый ценный актив «быков». За год полузащитник подорожал в три раза – с 3 до 9 миллионов евро. А за игроков уже выстроилась очередь из клубов из топ-5 европейских лиг.

Еще полгода назад за воспитанника академии черно-зеленых бились команды из Италии, Германии и Франции, то теперь к ним добавились клубы из Нидерландов. Это ПСВ и «Фейеноорд». Первые даже отправили в Дубай своих скаутов. Уже вторую неделю они следят за Эдуардом Сперцяном.

По данным Sport24, представители голландской команды уже общались с окружением игрока. Так они налаживают диалог с самим футболистом. Ожидается, что он уедет в Эредивизи уже будущим летом.

Ранее стало известно, что Эдуардом Сперцяном интересуется «Реал». Правда, пресс-служба «Мадрида» эту информацию не подтвердила. Она заявила, что не комментирует слухи.

Напомним, что в этом сезоне полузащитник «Краснодара» забил 9 мячей и раздал 6 передач в 16 матчах чемпионата России.