Слезы вытирали даже учителя. Участник СВО на встрече со школьниками рассказал, как защищает страну

У бойца выдался короткий отпуск, который он решил потратить с пользой и встретиться с учащимися школы. Фото: t.me/MoreOz

В школах постоянно устраивают встречи детей с ветеранами. Это не просто разговор поколений, а возможность узнать историю из уст человека, который принимал участие в знаковых событиях. А учащиеся школы №2 в Анапе смогли поговорить с солдатом, который буквально недавно приехал из зоны боевых действий. Парень родом из Анапы. Он - участник специальной операции, лейтенант, командующий артбатареями. В последние месяцы боец стоит на защите рубежей нашей страны и, без преувеличения, вместе со своими товарищами пишет историю.

Сейчас же военный приехал в родной город – у него выдался короткий отпуск, который он решил потратить с пользой и встретиться с учащимися школы.

- А сколько вам лет? – поинтересовался голубоглазый мальчик в белой рубашке.

- Чуть больше, чем тебе, - 22, - скромно улыбается боец.

Тем не менее оставаться в стороне, когда началась СВО, он не смог, потому отправился выполнять боевые задачи. Конечно, на линии соприкосновения бойцы скучают по дому. Но письма и посылки, которые приходят с территории Кубани, дают им силы. Потому военный решил начать со слова благодарности за ту поддержку, которую оказали школьники.

- Хочу сказать «спасибо» не только от меня, а от всего личного состава. Мои товарищи знают, откуда я, откуда постоянно приезжает помощь, кто пишет письма. Об Анапе у всех, кто работает со мной на одном направлении, сложилось исключительно хорошее впечатление. Все хотят приехать и лично поблагодарить, - сказал участник спецоперации, обратившись к детям и учителям.

Один из педагогов, который присутствовал на встрече, рассказала, что в классе учатся дети, которые родились на Украине.

- Один из них написал письмо, прочитав которое я не смогла сдержать слезы, – призналась учительница. - Я плакала от того, с какой теплотой мой ученик обращается к солдатам, как он благодарит. Какие слова он нашел добрые в поддержку нашим солдатам, которые освобождают земли, чтобы он смог свободно говорить на русском языке. Потому прошу вас, передайте это послание ребятам. Спасибо большое!

После встречи все школьники ринулись к бойцу, чтобы пожать руку и обнять, а после хором еще раз сказали «спасибо».

Кстати, недавно участник СВО откровенно рассказал о взаимовыручке на передовой. Военный поделился историей, как бойцы помогли танкисту, рискуя своей жизнью.

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