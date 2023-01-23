«Шлем спас!»: в семье Аллы Довлатовой чуть не случилась трагедия

Семья телеведущей Аллы Довлатовой приехала в сочинский поселок Красная Поляна Фото: Даниил ОПАРИН

Семья телеведущей Аллы Довлатовой приехала в сочинский поселок Красная Поляна. По словам звезды, они часто выбирают горы Сочи для отдыха. Однако в этот раз могла случиться трагедия…

Семья Довлатовой в очередной раз пошли кататься на лыжах и сноубордах. Ее 18-летний сын Павел, который появился на свет в браке Дмитрием Лютым, сильно разогнался и не смог удержать равновесие. Парень упал и получил серьезную травму головы. По словам Аллы Довлатовой, от смерти спас только шлем. Об этом телеведущая рассказала в своем микроблоге.

- Паша давно не катался и сегодня упал. Ударился головой. Шлем спас! Берегите себя и своих близких! Кто катается без шлема? Раньше у меня муж катался без шлема, но в этом году здесь ребята-прокатчики его уговорили взять шлем. Ура! Наконец, я за всех спокойна! Я в этом году здесь на горах не вижу без шлемов катающихся, и это радует, - поделилась своими эмоциями Алла Довлатова.

В настоящее время Павел находится в больнице под присмотром врачей. Парень проходит все необходимые обследования. Как стало известно “КП”-Кубань”, жизни 18-летнего сына Аллы Довлатовой ничего не угрожает.

Узнав о горе, подписчики Довлатовой начали активно высказываться по поводу случившегося. Также юзеры желали скорейшего выздоровления Паше и здоровья ее семье: «Очень травмоопасный вид спорта. Не понимаю, зачем люди рискуют», «Берегите себя, пожалуйста», «Паше восстановления скорейшего! Я бы никогда не рискнул встать на горные лыжи», «На этот раз повезло, а в следующий - что будет? Избегайте опасности, ее в жизни и так хватает».