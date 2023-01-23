Звезда ФК «Краснодар» признался, почему получил российское гражданство

Фото пресс-службы ФК Краснодар

Это случилось еще в июне 2021 года. Кристиан Рамирес с семьей получили российское гражданство. В Краснодар они перебрались летом 2016-го. А документы получили после пяти лет пребывания в стране.

- Потому что я русский! Мне нравится борщ. Нравится русские традиции, русская кухня. Я люблю все это! – признавался игрок в интервью «Спорт-Экспресс». И сразу добавил, что не пьет водку – из-за вкуса. Он не пришел по душе эквадорцу.

Еще тогда защитник «Краснодара» признался, что не знает, где будет жить после завершения карьеры. Россия – один из вариантов, который нравится его семье. Она – жена и дети – получила паспорта вместе с Кристианом.

Параллельно Рамирес подтянул русский язык. Он уже даже дает интервью на нем. Без переводчика – он банально не нужен. Кристиан понимает все слова и легко формулирует даже сложные предложения.

Недавно Кристиан вновь объяснил, зачем получил российский паспорт.

- Это помогает. Например, при прохождении паспортного контроля: иностранцам приходится долго ждать в очереди. Или когда нужно быстро оформить какой-то документ. Я все это прочувствовал на себе в те времена, когда у меня не было паспорта РФ. Плюс, прилетая ко мне из Европы, всей семье нужно было оформлять визы. Да и оставаться в России можно было максимум три месяца, – отметил футболист.

Причем на русском говорят и его дети. В Краснодаре они ходят в детский сад. Там общаются со сверстниками на русском.

- Кстати, я и не езжу за рулем. Дома обычно сижу с детьми, вожу их на занятия: плавание, гимнастику. Вместе с семьей можем сходить в ресторан, погулять или просто посмотреть телевизор, – заключил футболист.