Спасли от холодной смерти. В Краснодаре местные жители достали из ледяной реки подстреленного лебедя

В Краснодаре спасли погибающего в реке лебедя. Фото: t.me/Klimovnews

Жители Краснодара спасли погибающего лебедя. Птица не могла улететь и замерзала в реке Кубань в Юбилейном микрорайоне.

Накануне в соцсетях начало распространяться видео, в котором местные жители обращались к спасателям. Они просили всех неравнодушных помочь несчастным птицам.

- Второй день лебеди погибают. Связались с орнитологом, похоже, у одной птицы сломано крыло. По всей видимости, это мама с двумя птенцами, - сообщила жительница Краснодара.

Данные, которые передали люди в службу спасения, оказались неверными. Птицы находились в озере со стороны аула Старобжегокай Адыгеи. Поэтому краснодарским сотрудникам МЧС пришлось передать данные в республику, что затянуло спасательную операцию.

Двое мужчин решили, что промедление будет стоить лебедям жизни и не стали дожидаться спасателей. Они привезли надувную лодку и сами вытащили на берег пострадавшую птицу.

- Лебедь даже не сопротивляется, но шипит. Зато живой. Посмотрите, у него открытый перелом. Есть подозрение, что в него стреляли, - поделился в соцсетях житель Краснодара Сергей Климов .

По мнению спасших лебедя людей, пулевое ранение могло произойти из-за полигона, который находится недалеко от берега в Адыгее.

На данный момент птицу забрали на передержку. О ней будет заботиться местная жительница, которая поможет лебедю восстановиться и организует лечение.