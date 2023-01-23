Краснодарские театры поставят спектакли по «казачьему Чехову»

Фото предоставлено пресс-службой фонда «Вольное Дело»

Краснодарский театр драмы и «Один театр» в этом сезоне покажут премьеры по рассказам кубанского писателя Николая Канивецкого. Спектакли о жизни российского юга XIX века выпускаются при поддержке фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело» в продолжение работы по сохранению истории и культуры казачества. Кураторы проекта – московский театровед Олег Лоевский и краснодарский театральный критик Вера Сердечная.

Николай Канивецкий – писатель и публицист конца XIX века, автор коротких рассказов о жизни кубанских казаков. Его персонажи говорят на балачке, кубанском диалекте на стыке русского и украинского языков. Проза Канивецкого высоко ценилась профессиональными литераторами – её поклонником был, например, Антон Павлович Чехов. Но из-за использования локального наречия, непонятного массовому читателю, Канивецкий так и не приобрёл широкой известности.

Фото предоставлено пресс-службой фонда «Вольное Дело»

Рассказы кубанского новеллиста впервые получили сценическое воплощение на фестивале «Александровская крепость», где стали темой театральной лаборатории. Краснодарские и московские режиссеры придумали и показали публике шесть эскизов – мини-спектаклей о жизни казаков по произведениям Канивецкого. Теперь самые удачные из этих эскизов будут доработаны и включены в репертуар ведущих краснодарских театров.

Премьера первого спектакля – «Пахлава глупости» – состоится 18 февраля в краснодарском «Одном театре». Его поставит московский режиссер, выпускница ГИТИСа Екатерина Петрова-Вербич. В основу сюжета легли рассказы «Контрабандный чай» и «Гуси с того света». Эскиз по этим новеллам был поставлен на фестивале в жанре саунд-драмы. Выросший из него спектакль сохранит музыкальную составляющую и будет сопровождаться живой игрой виолончели и ударных.

Фото предоставлено пресс-службой фонда «Вольное Дело»

Спектакль в краснодарском Театре драмы будет поставлен по рассказам «На кладбище», «По станичному приговору» и «Лемишка». В виде эскиза он представлял собой сочетание жанров бытовой комедии, хоррора и народной песни. Премьера спектакля состоится в апреле на летней сцене Театра драмы, его режиссером станет выпускница ГИТИСа Ирина Васильева.

«Интерес публики к тому, как аутентичный местный материал был представлен в театральной форме, убедил нас в том, что эскизы по творчеству Канивецкого необходимо переносить на настоящую сцену, вводить в репертуар краснодарских театров. Писателя не зря называли «казачьим Чеховым»: несмотря на постепенно устаревающую балачку и коренным образом изменившийся быт, его рассказы и сейчас воспринимаются легко и актуально», – комментирует куратор проекта, театральный критик Вера Сердечная.

Фото предоставлено пресс-службой фонда «Вольное Дело»

О фестивале «Александровская крепость»

«Александровская крепость» – уникальный этнографический фестиваль, посвященный культуре казачества во всех её проявлениях – фольклору, диалектам, быту, ремесленным и кулинарным традициях. Программа фестиваля объединяет музыку, театр, кино и другие формы искусства для того, чтобы изучать традиции с помощью разных жанров и разговаривать о них на языке современной культуры. В 2022 году гостями «Александровской крепости» стали 20 тысяч человек из России, Франции, Великобритании, Вьетнама и других стран. Организатор фестиваля – фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело».

О фонде «Вольное Дело»

Фонд поддержки социальных инноваций «Вольное Дело» основан промышленником и общественным деятелем Олегом Дерипаска. Сегодня это одна из крупнейших в России организаций, работающих в сфере благотворительности, меценатства и волонтёрства. Фонд решает социально значимые проблемы, поддерживает отечественное образование и науку, содействует сохранению культурно-исторического наследия России. При поддержке фонда реализовано 500 проектов в 50 российских регионах, его благополучателями стали 90 000 учеников, 4 000 учителей, 8 000 студентов вузов и техникумов, 4 000 ученых, 1 200 учреждений образования, науки, культуры, здравоохранения, спорта и других организаций.