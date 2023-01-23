Один из самых перспективных футболистов на планете уходит из «Краснодара»

Фото пресс-службы ФК Краснодар

Футбольный клуб «Краснодар» теряет воспитанников. Команду Сергея Галицкого уже покинули минимум две звезды. Это Магомед-Шапи Сулейманов и Иван Игнатьев. На очереди – третья, Ираклий Манелов.

В конце 2022 года он попал в топ-200 самых перспективных игроков на планете до 21 года. Воспитанник академии «Краснодара» стал восьмым в списке правых полузащитников, которые заточены на удар. Рейтинг составил международный центр спортивных исследований. Аналитики учитывали игровое время, статус турниров и результат.

Но попадание в рейтинг не гарантировал парню места в основе «Краснодара». За игровой практикой он отправится в тульский «Арсенал». Ожидается, что «пушкари» возьмут хавбека в аренду с правом выкупа.

Манелов пополнит состав «канониров» в ближайшие дни. Он присоединится к команде на сборах в Турции.

Добавим, что возглавляет тульский клуб Александр Сторожук, экс-тренер «Краснодара». Он покинул «быков» четвертого января. Тогда черно-зеленые представили нового коуча – Владимира Ивича. Ожидалось, что Сторожук примет «Краснодар-2». Но Сергей Галицкий отпустил его в «Арсенал», который играет в Первой лиге (втором по силе футбольном дивизионе).

По данным телеграм-канала «ФНЛ с Ильевым», на приглашении Манелова настоял Александр Сторожук. Он заявил, что хотел бы видеть Ираклия как одного из лидеров нового «Арсенала».