Ремнем за шалости. На Кубани учитель наказал школьников за плохое поведение на перемене

Учитель ударил школьников ремнем за плохое поведение Фото: кадр из видео

Весьма строгий метод воспитания выбрал один из учителей в школе Усть-Лабинска. Видео с наказанием детей за плохое поведение снял один из сидящих за партой учеников.

На кадрах видно, как преподаватель, замахнувшись, бьет одного из мальчишек ремнем. Класс, наблюдая за наказанием, заливается хохотом. При этом на третьем ударе школьник, развернувшись, просит прекратить воспитательный процесс.

- Поворачивайся! Поворачивайся! – говорит учитель школьнику, отсчитывая еще два удара.

Следом за мальчишкой под горячую руку учителя попадает и другой ученик. Мальчик терпит все удары, заслонив рот рукой от боли. Замахнувшись еще пять раз, преподаватель отходит к места всего действа к учительскому столу.

Как оказалось, видео с наказанием ремнем сняли ученики городской школы №4. На перемене школьники вели себя плохо и громко, а когда в дверях кабинета появился замдиректора по учебно-воспитательной работе, вовсе кидались стульями. Учитель начал отчитывать школьников, на что они предложили преподавателю побить их и сами передали ремень, пишет «Кубань Информ».

Известно, что управление образования администрации Усть-Лабинского района после публикации видео направило обращения в прокуратуру, полицию и комиссию по делам несовершеннолетних. При этом самого учителя, замахнувшегося на школьников с ремнем, решено уволить.

В полиции уже вызвали на допрос директора учреждения, родителей и учеников. Предварительно, родители школьников отказались писать заявление.

Кроме того, в районном управлении образования организовали служебное расследование.

Проверку по факту избиения школьников ремнем также организовали в прокуратуре.

- Территориальным отделом полиции в настоящее время проводится процессуальная проверка, ход и результаты которой поставлены прокуратурой на контроль, - сообщили в пресс-службе краевого надзорного органа.