«Способ отвлечься от проблем». Жены мобилизованных сделали фотографии в форме своих мужей в Краснодаре

Фотосессия в кителях мужей. Фото: Екатерина Богомолова

Супруги мобилизованных Краснодарского края приняли участие в фотопроекте «Жена Героя». Его организовали в региональном центре во второй раз, чтобы собрать вместе женщин, чьи мужья сейчас находятся на фронте или погибли в горячих точках. Жены фотографируются к военной форме, а потом снимки будут оформлены в выставку.

- В первый раз было много желающих принять участие в фотосессии, кто-то узнал о ней позже, поэтому мы встретились еще раз, - рассказала «КП»-Кубань» семейный фотограф, волонтер фотопроекта Екатерина Богомолова. – Всего собралось 15 женщин, приехали даже из Новороссийска.

Некоторые супруги военных пришли с детьми. Фото: Екатерина Богомолова

Муж Анны Литвиновой ушел на передовую на следующий день после объявления частичной мобилизации.

- Многие взяли на себя обязанности ушедших на фронт мужей. Одни воспитывают детей, ведут быт, обеспечивают надежный тыл дома, - отметила Анна. – Поэтому для меня такой проект – повод не сидеть дома и не грузиться проблемами, а сделать прическу, надеть красивое платье, мы ведь это делаем не каждый день. Фотосессия, прежде всего, знак внимания к женам. Это очень приятно. А для мужей это приятный сюрприз – увидеть своих жен и детей в своем кителе.

Помимо решения бытовых задач, жены бойцов берут на себя доставку гуманитарной помощи за «ленточку».

Муж Анны Литвиновой ушел на фронт с первых дней частичной мобилизации. Фото: Екатерина Богомолова

- В роте моего мужа 55 мобилизованных из Краснодарского края. По их просьбам мы отвозили им буржуйки, одежду, обувь, медикаменты, - говорит Анна Литвинова. - Сейчас собираем помощь детям из школы-интерната на Донбассе. Помогаем адресно, например, с лекарствами для больных детей.

СПРАВКА КП

Всероссийский фотопроект «Жена Героя» придумали в Самарской области активисты женсовета 2-й Гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии и общественного культурно-социального фонда «Звезда и лира». По задумке организаторов, супруги и вдовы участников спецоперации должны фотографироваться в кителях своих мужей, чтобы показать силу духа и верность спутниц жизни наших защитников. Первая фотовыставка прошла в сентябре.

Сейчас участницами проекта могут стать жительницы всех регионов страны. Для этого надо отправить свою фотографию в кителе мужа с орденами и медалями в соцсети акции.