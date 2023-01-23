400 тысяч за «голый» квадрат. В Краснодаре продают квартиры по цене элитных апартаментов в центре Москвы

Фото с сервиса Avito

Ценник на жилье в Краснодаре растет каждый день. Только за последний год скачок составил 42 тысячи рублей. Если в начале 2022-го «квадрат» уходил с молотка за 69 000, то в конце – уже за 111 000.

За два года прайс на квадратный метр в новостройках увеличился в три раза. Вместе с ним подорожала и «вторичка». Но она прибавила в центре в среднем в 2 – 2,5 раза.

По прогнозам экспертов, рост цен продолжится и в 2023 году. Возможно, он будет не таким большим, как в 2022-м. Но прежним прайс не останется.

Так квартиры в центре Краснодара уходят с молотка по 391 тысяче рублей за метр. Это голые стены в элитном жилом комплексе на улице Николая Кондратенко. Это в 300 метрах от Городского сада и 100 – от улицы Красной или здания Законодательного Собрания Краснодарского края.

- Витражное остекление по всей квартире. Вид на город и храм Александра Невского, высота потолков – 3,3 метра, – обещает продавец.

Отмечается, что фасад здания выполнен из юрского мрамора. А комплекс создан по принципу двора без машин. Для этого есть подземный паркинг с лифтом.

Фото с сервиса Avito

Отдают трешку за символические деньги – 64 миллиона 260 тысяч рублей. За эти деньги покупатель получит 164 квадрата в центре Краснодара и три санузла – по одному на комнату.

Также застройщик предлагает выгодную ипотеку. При минимальном первоначальном взносе – 9 700 000 рублей – ежемесячный платеж составит всего 536 тысяч. Правда, рассчитываться придется 30 лет.