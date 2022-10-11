«Иногда просыпаюсь в холодном поту!»: откровения спасателя, работавшего после крушения самолета Краснодар-Омск

От удара самолет раскололся на две части.

Ровно 38 лет назад произошла одна из самых страшных авиакатастроф России, которая унесла жизни 178 человек. 11 октября 1984 года на взлетной полосе в Омске самолет Ту-154Б, летевший из Краснодара, раскололся на части после удара о снегоуборочные машины. Причиной трагедии стали стечение роковых обстоятельств и целый ряд ошибок. В уголовном деле давно поставлена точка. Однако для тех, кто помогал ликвидировать последствия авиакатастрофы, тот жуткий день навсегда врезался в память.

Взгляд в историю

11 октября 1984 года Ту-154 летел из Краснодара в Новосибирск с посадкой в Омске. В кабине пилота – 4 человека: командир, второй пилот, штурман и бортинженер. В салоне – 170 пассажиров, из них 24 ребенка. Люди летели с юга домой.

На посадку лайнер начал заходить в 05:40. Погода была плохая: дождь, низкая 10-бальная облачность на высоте 100 метров, дымка. Видимость оставляла желать лучшего. Тем не менее командир воздушного судна смог сесть в этих условиях - диспетчеры аэропорта также дали добро на снижение и посадку.

У пассажиров не было шансов уцелеть.

А тем временем для всех, кто находился в самолете, готовилась череда чудовищных халатностей наземных служб и диспетчеров. Именно эти ошибки стали роковыми и привели к трагедии.

Вывел технику не по правилам

В тот день руководитель полетов аэропорта Борис Ишалов опоздал на инструктаж. А мастер аэродромной службы Иван Прохоров просто на него не пришел. В ту ночь о правилах, которых он должен был придерживаться, сотрудник позабыл.

В ту ночь аэропорт был не слишком загружен, и он решил просушить полосу. Прохоров дождался момента когда, по его мнению, образовалось “окно”. Он запросил добро на выезд. Получив, вывел технику на просушку взлетной полосы от воды. Вот только оказалось, что спецмашины не были оборудованы рациями эфира, не включил он и проблесковые маячки.

Задремал на посту

При этом Прохоров даже не догадывался, что диспетчер старта Бородаенко в это время дремал на своем посту и ответил машинально. Более того, диспетчер не включил табло "ВПП занята" на пульте диспетчера посадки и не сообщил о работах руководителю полетов.

Когда самолет коснулся полотна своими шасси, неподалеку все еще работали сушильные машины. С ними ехал УАЗ с контрольной аппаратурой. Столкновение было неизбежным.

Самолет начал уходить в сторону, но просто не успел. Удар пришелся в боковую часть судна. Поскольку на «Урале» и КрАЗе были тонны горючего, оно тут же загорелось. Пламя хлынуло в салон самолета - люди буквально сгорели заживо.

Сам лайнер развалился на несколько частей. Передняя половина к тому же перевернулась. Закрытая кабина пилотов спасла последним жизнь. Выжить удалось командиру, второму пилоту, штурману, бортинженеру и еще одному пассажиру.

«До сих пор пытаюсь забыть события того страшного дня»

Пожарные подразделения аэропорта прибыли на место ЧП за 50 секунд. В результате мощного удара и взрыва лайнер развернуло влево, фюзеляж разломился, его передняя часть перевернулась и загорелась. Изуродованный самолет остановился в 95 метрах от здания аэропорта Омск-Центральный.

Из 179 человек на борту выжили только пять.

- Когда мы прибыли к месту аварии, горение продолжалось. Было страшно, ведь четыре куска самолета — это четыре очага пожара, — рассказывал Геннадий Александров, который в 1984 году занимал должность заместителя начальника управления противопожарной службы и руководил спасательной операцией. - И кругом обгоревшие тела людей. Не то, что ликвидировать такую авиакатастрофу, увидеть ее, я никому не пожелал бы никогда. И сам до сих пор пытаюсь забыть события того страшного дня. Иногда просыпаюсь в холодном поту от приснившихся воспоминаний.

В крушении спаслись пилоты — кабину оторвало, а огонь не попал к ним через заклинившую дверь.

Кто понес наказание

Расследование катастрофы было сразу засекречено. С материалами дела можно было ознакомиться только при наличии допуска. Виновные получили очень суровые приговоры.

Диспетчеру старта Андрею Бородаенко, который полностью признал вину и даже не просил снисхождения, дали 15 лет колонии. Такой же срок получил начальник авиаотряда Борис Ишалов, который опоздал на работу и не провел инструктаж с сотрудниками. Диспетчера посадки Василия Огородникова приговорили к 13 годам колонии, а начальника службы спецавтотранспорта Михаила Токарева (в его подчиннии был погибший мастер аэродромной службы Иван Прохоров), — к 12 годам колонии.