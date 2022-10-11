Депутата из Сочи лишили полномочий за сокрытие доходов на 7 млн рублей

Народный избранник не соблюдал ограничения, запреты и не исполнял свои обязанности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Сочи досрочно лишила полномочий местного депутата. Его отстранили за нарушение требований законодательства о противодействии коррупции.

- По данным следствия, между народным избранником и коммерческой организацией был заключен договор на 50 млн рублей. Предусматривалось, что на эти деньги начнется строительство многоквартирного жилого дома в Сочи. Депутат планировал присвоить себе 1000 квадратных метров в новостройке, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Такие действия были возможны только после изменения вида разрешенного использования земельного участка. Для этого нужно было внести изменения в местные правила землепользования и застройки. Эти корректировки были учтены городским собранием Сочи.

- Депутат на момент рассмотрения вопроса об изменении территориальных зон не принял меры к урегулированию конфликта интересов. Народный избранник решил не сообщать о проблеме. К тому же, у него была личная материальная заинтересованность, - отметили в прокуратуре.

Во время дальнейшей проверки, сотрудники прокуратуры выявили сокрытие доходов с 2020 по 2021 год. Депутат не рассказал о прибыли своей семьи.

- Сокрыты доходы семьи на сумму около 7 млн рублей, нежилое здание супруги, расположенное в Красной Поляне Сочи, сведения о наличии трех банковских счетов, а также об участии супруги в двух коммерческих организациях, - заявили в ведомстве.

К слову, полномочия депутата прекратили досрочно. Народный избранник не соблюдал ограничения, запреты и не исполнял свои обязанности.