Битва за трезвость стала апогеем жестокости. Подростки забивают камнями пьяных жителей Новороссийска

Школьники кошмарят прохожих

Борьба с алкоголиками в Новороссийске никак не сочетается с трезвостью ума и здравомыслием. Здесь местные подростки с особой жестокостью относятся в пьющим людям: избивают их, бросают в них камни и прыскают в лицо из перцовых баллончиков. Таким образом, по их убеждению, они выбивают дурь из алкозависимых – в прямом смысле слова.

Горожане бьют тревогу и просят остановить беспощадную «охоту».

- Местные жители рассказывают, что группа школьников нападает на нетрезвых мужчин или лиц без определенного места жительства. Шайка творит самосуд. Горожане просят помочь, потому что многим угрожают расправой без причины, - сообщает «Наша газета Новороссийск»

В соцсетях появилось видео, где мальчишки разгоняют толпу школьников помладше, берут голыши и закидывают двух спешно убегающих мужчин.

- Бросай! Класс, кто так смачно попал? Сейчас они во двор уйдут, - кричат за кадром подростки и бегут за пострадавшим, держащимся за голову.

А на другом ролике толпа парней подбегает к пешеходам и распыляет в лицо баллончик.

- Разбежались отсюда! – в приказном тоне до сипоты в голосе командует подросток.

При этом сами школьники в правильности своего образа жизни пока никак не сомневаются. Возможно, в этом им поможет полиция. Стражи порядка начали проверку по данному факту.

- Отделением полиции Южного района города Новороссийска инициирована проверка по факту видеозаписи, размещенной в интернете, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Не исключено, что и в школе после случившегося ребят поставят на учет.

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