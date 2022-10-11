Футболист кубанского клуба стал звездой соцсетей после безумного гола с центра поля

Фото: скриншот видео

«Биолог-Новокубанск» – профессиональная команда из Прогресса. Это небольшой поселок в 200 км от Краснодара. По последним данным, здесь живет около трех тысяч человек. И почти все болеют за родной клуб.

С 2011 года он выступает в Лиге 2 (третий по силе дивизион страны). Высоких задач команда не ставит. О повышении в классе не думает. Но стабильно занимает место в середине таблице. В прошлом сезоне стала восьмой. Сейчас – после трети сезона – идет на четвертой строчке. На четыре очка отстает от лидера – «Чайки» из села Песчанокопского Ростовской области.

В последнем туре «Биолог-Новокубанск» расправился с ростовским СКА (4:1). Причем после первого тайма он уступал – 0:1. Но пришел в себя после перерыва и забил четыре безответных мяча. А один из них – второй и победный – стал хитом соцсетей. Отличился Александр Панченко.

На кадрах, которые разлетелись по соцсетям, видно, как защитник отрывается от соперника и лупит по воротам. Дистанция – около 40 метров. Но Александра она не смущает. Удар получается такой силы, что мяч буквально прошивает голкипера гостей. А Панченко забивает самый безумный гол сезона.

- Это вообще законно? – шутят болельщики.

- Кубок гению, – добавляют другие.

- Ну, все, заберут парня. Не удар – а пушка страшная, – заключают третьи.

Отметим, что 23-летний Александр Панченко перебрался на Кубань этим летом. Переехал из Ижевска. В прошлом сезоне выступал за местный «Зенит». Но не запомнился ничем, кроме большого количества карточек. За сезон набежало семь штук, мячей – ни одного. Зато на Кубани парень отличился уже в 12-м матче за новый клуб.