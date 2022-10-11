Галицкий – пример, как надо жить. Неожиданные откровения бывшего игрока «Краснодара»

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Уже второй год Ари живет на родине – в Бразилии. Из России он уехал в 2021-м. Контракт с «Краснодаром» закончился. Новое предложение нападающий не получил. Хотя заявлял, что мечтал завершить карьеру на Кубани.

Ждали Ари в «Химках». Но стороны не нашли общий язык и форвард вернулся на родину. В феврале 2022 года он стал игроком и совладельцем «Атлетико Сеаренсе». Но не спас команду от вылета в Серию D (четвертый по силе дивизион Бразилии).

После сезона экс-игрок сборной России объявил о завершении карьеры. И занялся развитием молодежи. Он создал собственную академию. И даже планировал вернуться в Россию – чтобы принять участие в Медийной футбольной лиге. Он заявлен за команду Tamo Junto. Но еще не сыграл за нее ни одного матча.

Ожидалось, что бразилец вернется в Россию в начале октября. Но из-за кучи дел визит пришлось отложить. И Tamo Junto лишилась звездного лидера. Но ненадолго. Уже скоро Ари приедет в Москву.

Напомним, что Ари выступал за «Краснодар» с 2013-го по 2021 год с перерывом на сезон. В 2017-м форвард укатил в московский «Локомотив». Но спустя год вернулся. И уже с «быками» взял бронзу чемпионата России.

Отметим, что в 2018 году Ари получил российский паспорт. Он не раз говорил, что его мечта – сыграть на чемпионате мира в России. Но гражданство футболист получил только в июле – уже после завершения мундиаля. Случилось это в Краснодаре.

Жизнь на Кубани игрок не забывает и сейчас. Спустя год после ухода из команды.

- В «Краснодаре» я обычно общался только с Владимиром Хашигом (гендиректором клуба. – Прим. ред.). Мы разговаривали про бизнес: у меня есть небольшое агентство, представляющее интересы игроков, которых я могу посоветовать. Что касается Сергея Галицкого, он для меня большой пример – как надо жить, кем стать. Я хочу стать, как он! Он очень богатый, умный, вызывает респект, я его безумно уважаю. То, что он сделал с «Краснодаром», вызывает только аплодисменты, – признался в интервью «РБ Спорт».