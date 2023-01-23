Смотреть можно, трогать нет. В Сочи за букетик первоцветов грозит серьезный штраф и административное дело

В Сочи усилена охрана первоцветов. Фото: нацпарка Сочи.

Лесные лужайки в Сочинском национальном парке радуют глаз обилием нежных цветов. В лесничестве распустились подснежники, морозники и цикламены. Кустики краснокнижных растений находятся под усиленной охраной.

За букетик цветов грозит серьезный штраф. Фото: нацпарка Сочи.

– Ежедневное патрулирование организовано силами общественных и государственных инспекторов в области охраны окружающей среды. Рейды на территории Нацпарка по местам произрастания и заготовки редких растений проводятся государственными инспекторами и мобильной оперативной группой «Леопард», – рассказал начальник отдела охраны животного мира ФГБУ «Сочинский национальный парк» Реваз Пруидзе.

Первоцветы занесены в Красную книгу. Фото: нацпарка Сочи.

Не всем посетителям нацпарка под силу любоваться красотой первоцветов на расстоянии. Руки так и тянутся сорвать стебельки и составить весенний букет. Цветочным браконьерам напоминают - за незаконный сбор редких и исчезающих видов растений грозит штраф.

- Согласно статье 8.39 КоАП РФ предусмотрено наступление административной ответственности за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений. Это влечет за собой наложение административного штрафа на граждан в размере от 3000 до 5000 рублей с конфискацией растений; на должностных лиц - от 15000, - уточнили в пресс-службе нацпарка Сочи.

Цветами лучше любоваться а расстоянии. Фото: нацпарка Сочи.

Впрочем, одним штрафом наказание не ограничится. Нарушителю придется еще и возместить ущерб, нанесенный природе – заплатить по 450 рублей за каждый сорванный на территории Сочинского национального парка цветок. Цифры могут увеличиться, если инспекторы смогут доказать факты продажа, покупки или пересылки растений.