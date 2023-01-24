В квартиры краснодарцев стучат и предлагают газоанализатор за 43 тыс рублей. Стоит ли его покупать - Горгаз дал ответ

Ненужное оборудование доверчивым краснодарцам продают по бешенным ценам Фото: Иван ВИСЛОВ

После новогодних праздников по квартирам жителей Краснодара начали ходить люди, представляясь газовиками. Они просят проверить плиты, а дальше предлагают горожанам приборы, без которых якобы жить совсем нельзя.

- Ко мне так пришли двое. Я и впустила в квартиру. Они достали какие-то штуки, поднесли их к газовому вентилю и заявили, что меня утечка, - рассказывает Любовь Васильевна, она живет в многоэтажке на улице 40 лет Победы. - Начали мне рассказывать страсти про взрывы домов в других городах России: там нарушали правила пользования газом. И про то, какие последствия ждут меня, если у меня что-то рванет. И навязчиво предлагали купить сигнализатор загазованности. Якобы чудо-прибор сразу покажет утечку, сбережет мне жизнь и квартиру! Только вот за эту штуковину запросил аж 35 тысяч рублей. Я сказала, что у меня нет таких денег, и они сразу же сделали скидку и в итоге продали мне прибор за 11 900.

Сам прибор подключать ни к чему не надо. Это просто небольшой газоуловитель, который помещается в руке и его надо включать возле плиты. В магазинах такой стоит около 2,5 тысяч рублей. Их по бешенным ценам и продают доверчивым краснодарцам. Правда, к газовикам визитеры не имеют никакого отношения. Подобные визитеры орудовали не только на ул. 40 лет Победы. С заявлениями в Роспотребнадзор за последнее время обратились десятки жителей с улиц Бабушкина, Буденного, Калинина, Каляева, Карасунской, Кирова, Красной, Красных Партизан, Кубанской, Магистральной, Ставропольской, Янковского, Лузана, с проезда 3-й Линии и других. В одной квартире накупили приборов аж на 47 600 рублей!

- Почерк «работы» у них примерно схожий. Приходят чаще к пенсионерам, которые доверчивы и открывают двери незнакомым. Начинают угрожать, мол, покупка этих газоанализаторов - требование государства, а в противном случае человеку отключат подачу ресурса! – говорят в МВД Кубани. - Если гражданин отказывался, наседали: мол, нужно покупать именно сейчас, ведь потом будет еще дороже! И в «доказательство» для важности показывали бумаги с печатями и подписями на фирменном бланке, составляли договоры и акты, даже подсовывали договор на обслуживание, чтобы уж точно развеять все сомнения: мол, мы никуда не денемся!

Поняв, что их облапошили, люди начинали звонить по указанным в бумагах телефонам, но трубку никто не брал. Потом обращались в горгаз: там лишь разводили руками, мол, к этим людям они отношения не имеют.

- За последние месяцы мы получили десятки подобных обращений. И это только те, кто обратился письменно, а в реальности пострадавших может быть в разы больше. И практически все - пенсионеры! Обращения схожи: гости показывают удостоверения, представляются сотрудниками горгаза, внешне подозрений не вызывают. Но потом начинают психологически обрабатывать людей, даже угрожать отключением газа! – говорит официальный представитель Роспотребнадзора Краснодарского края Ирина Воронкова. - Мы выступаем в суде, представляем интересы социально-незащищенных групп населения.

В результате по всем делам мировые судьи вынесли решения: вернуть пострадавшим деньги, компенсировать моральный вред, а в адрес государства выплатить штраф и госпошлину. Зачастую в сумме это почти вдвое больше, чем нажитая предпринимателями сумма. Только вот найти эту организацию никто не может. Зарегистрирована она на Урале с минимальным уставным капиталом, «филиал» в Краснодаре находится в заброшенном подвале, где никого и нет.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Как уберечься от мошенников

- На самом деле такие сигнализаторы загазованности - вещь полезная. Однако нет такого закона, который обязывает людей их приобретать. Они могут сделать это по своему желанию, а сейчас в новых строящихся домах под газификацию такая система уже заложена в проект. И по сути это хорошо. Бывает эта техника двух видов. Есть так называемые недорогие «пищалки» - они просто сигнализируют о превышении концентрации газа в воздухе. А можно установить в квартире целую систему с клапаном, перекрывающим газ. Но это уже подразумевает вмешательство в газопровод, а значит - надо обращаться в горгаз, делать проект и потом устанавливать все при помощи сварочных работ, - объясняют представитель Краснодаргоргаза Ирина Андреева. – И мошенники продают первый вариант, который можно просто вручить хозяину и не нести больше никакой ответственности. «Пищалки» стоят недорого, но продают их по совершенно неадекватным ценам - в несколько раз дороже, чем если бы вы устанавливали систему с клапаном через газовиков. Но люди не знают реальных цен, и псевдогазовикам под давлением удается их уговорит. Если к вам пришли такие визитеры, лучше всего вообще не открывать им дверь. Пусть покажут удостоверение! Можно позвонить в аварийную службу газа по тел. 04 (с мобильного - 104) и уточнить, ходят ли сотрудники горгаза с такими именами по вашему дому в данный момент. Также можно звонить нам, если вы увидели в почтовом ящике подозрительное уведомление якобы от горгаза, что мы к вам приходили. Если вы думаете, что перед вами мошенники, также можно звонить в полицию по тел. 02 (с мобильного - 102). И следите за объявлениями. Сотрудники действующего горгаза посещают абонентов не только после получения от них заявок, но еще и в рамках плановых обходов. О дате таких визитов предупреждают управляющую компанию и размещают на многоквартирных домах объявления.

БУДЬ В КУРСЕ

Куда звонить, если вас уже обманули лжегазовики

В Краснодаргоргаз по тел. 8 (928) 419-65-10.

На горячую линию Роспотребнадзора по тел. 8 (861) 226-40-74.

С заявлением на сайт 23.rospotrebnadzor.ru либо письмом на 350000, Краснодар, ул. Рашпилевская, 100.

В консультационный центр Роспотребнадзора по защите прав потребителей по тел. 8 (861) 204-24-29, там же помогут составить претензию.