Афиша в Краснодаре: спектакль с песнями из советских фильмов и фотовыставка «Осмысленный пейзаж»

Зрители увидят 40 номеров, вдохновленных самыми любимыми композициями из советских фильмов. Фото: kmto-premiera.ru

Слушаем песни из любимых советских фильмов

Концерт пройдет во Дворце искусств.

Жителей и гостей Краснодара приглашают окунуться в атмосферу советских времен. Во Дворце искусств «Премьера» покажут спектакль «Формула любви», во время которого вы услышите все, что так любите в отечественном кинематографе.

- Спектакль «Формула любви» - это мелодии и сцены из любимых фильмов в жанре музыкальной пародии, - рассказывают в пресс-службе ТО «Премьера». - Проект является логическим продолжением шоу оживших партитур «Симфония Голливуда» – спектакля, так тепло принятого зрителями.

Музыкальную часть ставил дирижер Денис Ивенский, сценическую — режиссер и хореограф Александр Мацко. Оба, напомним, заслуженные деятели искусств Кубани.

Увидим сорок номеров, навеянных самыми любимыми музыкальными композициями из советских фильмов: «Мушкетеры», «Гардемарины», «Служебный роман» и даже «Ирония судьбы».

- В постановке задействованы артисты Музыкального шоу-театра «Премьера», Нового театра кукол, Русского вокально-хореографического ансамбля «Родник» и Молодежного театра, - уточняют организаторы. - Играет Кубанский симфонический оркестр под руководством Дениса Ивенского.

А еще на сцене можно будет увидеть кукол-марионеток, акробатические номера, балет, театр теней, кабаре и даже «Волгу»!

Спектакли запланированы 4 и 5 февраля. Начало в 17:00.

Адрес: ул. Стасова, 175

Тел.: 8 (861) 231-36-20 Цена билетов: 300 - 1200 рублей.

Возрастная категория 6+

А В ЭТО ВРЕМЯ

Смотрим «Петю и Волка» в Музыкальном театре

Спектакль оценят взрослые и дети.

В Музыкальном театре покажут спектакль «Петя и Волк», который полон юмора, ярких декораций и неожиданных режиссерских ходов. Постановщику Николаю Панину удалось сделать из учебной пьесы динамичный спектакль в двух действиях. При этом, если планируете посмотреть его всей семьей, то можете смело брать билеты. Спектакль понравится и взрослым, и детям.

Сюжет рассказывает о фантастической истории, которая происходит в воображении Пети и его друзей. Фото: to-premiera.com

Сюжет рассказывает о фантастической истории, которая происходит в воображении Пети и его друзей. Ребята остаются в детской комнате, пока их родители собираются вместе, чтобы отдохнуть. Оставшись без взрослых, маленькие фантазеры начинают свои приключения. Обычные бытовые предметы вдруг начинают оживать в их воображении.

Ее автор Камиль Сен-Санс не только живо передал звуки природы: плеск воды, голоса птиц и животных, но и тонко спародировал популярные произведения разных авторов.

- «Петя и Волк» поможет разобраться с приемами звукоизобразительности и услышать тембры разных инструментов симфонического оркестра — гнусавый гобой озвучит неуклюжую утку, а воздушная флейта будет щебетать как птичка, - рассказывает Николай Панин. - Для наглядности мы синхронизируем картинку и звук, разместив оркестр прямо на сцене, а гипертрофированными декорациями напомним, что главное место действия — мир детских фантазий.

Спектакль пройдет 4 февраля в 16:00, а также 5 февраля в 12:00 и 16:00.

Адрес: ул. Красная, 44

Тел.: 8 (861) 262-49-66

Цена билетов: 300–700 рублей.

Возрастная категория 6+

КСТАТИ

В Краснодаре проходит фотовыставка «Осмысленный пейзаж»

На ней представлены работы 20 художников.

В Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств открылась экспозиция «Осмысленный пейзаж». Зрители смогут увидеть более ста работ от 20 знаменитых фотохудожников из Москвы, Санкт-Петербурга, Чебоксар, Смоленска, Воронежа, Йошкар-Олы, Ставрополя, Петрозаводска и Черкесска.

Цель выставки не только показать красоты Северного Кавказа, Сибири и Дальнего Востока, но и показать творческие приемы. Фото: vk.com/artzal23

- Цель выставки не только показать красоты Северного Кавказа, Сибири и Дальнего Востока, но и продемонстрировать разнообразие творческих подходов и приемов в пейзажной фотографии, - рассказывают организаторы. - Краснодарские зрители оценят минималистичные зимние пейзажи, абстракции соляных озер, природные натюрморты изо льда и растений, панорамную фотографию, снятую на широкоформатную пленку, а также коллажи, выполненные с помощью зеркал.

Помимо концептуальных серий, близких к современному искусству, на выставке представлены фотографии в пикториальном стиле, отсылающие к фотографическим техникам 19-го века. Выставка открыта до 29 января.

Адрес: ул. Рашпилевская, 32

Тел.: 8 (861) 268-60-47

Цена билетов: 100 рублей.

Возрастная категория 0+