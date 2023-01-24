Топливо лилось как из ведра. Самолет чуть не вылетел с открытым бензобаком из Сочи в Москву

Скриншот с видео

Самолет «Уральских авиалиний», который собирался вылететь из Сочи в Москву, начал выруливать на взлетную полосу и набирать скорость. В это время диспетчер подал сигнал об экстренной остановке воздушного судна: пилотам доложили об открытом бензобаке в правом крыле - топливо лилось из него как из ведра. ЧП произошло 17 января, но о нем стало известно только сейчас.

То, как из крыла вытекает топливо, наблюдали и пассажиры лайнера. Они успели снять происходящее на камеру. Видео разлетелось по телеграм-каналам.

- Хорошо, не успели взлететь, - с облегчением комментируют за кадром пассажиры самолета.

Самолет отправили на техосмотр. Предварительно, в воздушном судне произошла поломка топливного насоса.

- 17 января 2023 года при рулении воздушного судна была замечена течь топлива из правой плоскости крыла. Борт остановили и отбуксировали на ближайшее место стоянки для проведения технического осмотра. По предварительной версии, произошла поломка топливного насоса, отвечающего за перекачку топлива между баками. После осмотра инженерно-техническими службами авиакомпании и устранения неисправности рейс вылетел к месту назначения, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе аэропорта Сочи.

Из-за ЧП самолет задержали на четыре часа. На борту находилось 204 пассажира и семь членов экипажа. После проверки судна его направили по маршруту. Самолет приземлился в столице в штатном режиме.