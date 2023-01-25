Животноводство под контролем

Фото: Законодательное собрание Краснодарского края

Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко в рамках мониторинга исполнения краевого закона о животноводстве побывал в Павловском районе, где в том числе посетил одну из крупнейших ферм муниципалитета. В ходе поездки спикеру ЗСК презентовали также новый селекционно-генетический центр.

Поддержка отрасли

Спикер регионального парламента отметил, что Павловский район - один из лидеров Краснодарского края по производству питьевого молока. Именно поэтому он был выбран для мониторинга выполнения профильного регионального закона.

В крестьянском хозяйстве Татьяны Барсук во время посещения Юрием Бурлачко молочно-товарной фермы ему рассказали, что в комплексе содержится 684 головы крупного рогатого скота, 293 из которых - коровы.

В прошлом году на предприятии произвели более двух тысяч тонн молока. Процесс доения полностью автоматизирован. Состояние животных оценивается с помощью компьютерной диагностики.

Комментируя итоги объезда, Юрий Бурлачко отметил, что цели, которыми руководствовались депутаты при принятии ими профильного закона, в большинстве своем достигнуты.

Это выражается в росте поголовья крупного рогатого скота, дойного стада и в ежегодном увеличении финансирования отрасли. Кроме того, наблюдается положительная динамика по производству молока.

- Наши фермеры, в чем мы имели возможность убедиться, выходят на новый уровень развития своих хозяйств, применяя самые современные технологии. Безусловно, останавливаться на достигнутом никто не собирается. Мы прекрасно понимаем сложившуюся сейчас ситуацию на продовольственном рынке, на котором продукция животноводства играет особую роль в реализации политики импортозамещения. Более того, именно через реализацию животноводческой продукции в условиях серьезного снижения цен на зерно мы сможем поддерживать стабильную ситуацию с доходами в краевом АПК. Поэтому поддержка отрасли была и останется одним из наших основных приоритетов, - сказал Юрий Бурлачко.

Импульс развития

Презентацию селекционно-генетического центра провел секретарь аграрного комитета регионального парламента Антон Толстопятов. Работы по возведению объекта уже начаты. На нем может содержаться до 5000 коров, 2400 из которых – фуражные.

Планируемая мощность центра - до 25 тысяч тонн молока в год. Кроме того, на объекте будет содержаться 500 голов животных, которые еще не телились, выпускаться 50 тысяч эмбрионов, а также вырабатываться до 500 тысяч доз семенного материала.

Юрий Бурлачко отметил, что этот селекционно-генетический центр должен стать отправной точкой для появления аналогичных комплексов и в других районах Краснодарского края.

- Мы довольно долго шли к строительству подобного центра. Подписанное губернатором соглашение и его решение о начале работ по возведению объекта - доказательства того, что племенной работе в регионе уделяется особое внимание. Уверен, появление центра придаст дополнительный импульс развитию животноводства на Кубани и в стране в целом. В селекционной работе фермеры всегда могут рассчитывать на нашу поддержку, - подчеркнул Юрий Бурлачко.

Конкретно

В Павловском районе функционируют:

8 крупных сельхозкомпаний, специализирующихся на производстве молока, свиноводстве и мясном птицеводстве.

2 малых сельхозпредприятия и 20 КФХ также выпускают животноводческую продукцию.