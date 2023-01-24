Жена Александра Реввы похвасталась шикарным отдыхом на Мальдивах

Супруги Александр и Анжелика Ревва. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Супруга Александра Реввы похвасталась снимками, сделанными в откровенном бикини. Однако, взгляды поклонников были прикованы не к точной фигурке дважды мамы Анжелики, а к роскошным интерьерам, в которым жена комедианта чувствовала себя словно рыба в воде, рассказывает kp.ru.

Супруги счастливы в браке уже более 10 лет, и видно, что шоумену ничего не жалко для любимых дочек и жены. Пока Александр Ревва трудится на корпоративах, его семья наслаждается богатством на берегу Индийского океана.

Фото: социальные сети

Прибыв на Мальдивы, Анжелика сначала сняла одну виллу, которая чем-то не утроила искушенную женщину. Уже скоро на ее фотографиях начали мелькать другие интерьеры. Поклонники выяснили, что отдыхает любимая блондинка комедианта в роскошных апартаментах. Сутки проживания на этой вилле обходятся Анжелике в 230 тысяч рублей за ночь.

- Лучшее сочетание, что встречалось мне на Мальдивах… Соединение комфорта и экологичности. Здесь все ходят босиком, везде и всегда, кроме спортзала, естественно, - цитирует даму kp.ru.

Видно, что Анжелика дорого ценит свой покой. А еще она каждый день обнимается с древним деревом.

Фото: социальные сети.

- Наверное, только природа и медитации могут восстановить силы и наполнить энергией. Здесь вы найдете все для этого. Еще одна особенность - кролики, которых много на острове, они живут в естественной среде, ручные абсолютно, - не скрывает своего восхищения 39-летняя женщина.

Стоит отметить, что столь шикарный отдых ей по каману. В начале января билет на вечеринку супруга Александра стоил от 65 тысяч до 167 тысяч рублей. Певец, актер и юморист блистал на дубайской сцене в черном сюртуке, сообщает kp.ru.

В Москве семье принадлежит квартира в одном из небоскребов "Москва-Сити". Также у них есть дом в Подмосковье. А ради вида на жительство в ОАЭ звезде пришлось раскошелиться на 42 миллиона рублей и купить апартаменты в Дубае.