Подснежники, миндаль и магнолия. В январе в Анапе распустились весенние цветы

В Анапе распустились весенние цветы. Фото: t.me/anapanovosti

В январе в Анапе распустились весенние цветы. Отдыхающие не верят своим глазам и снимают увиденное на камеры мобильных телефонов, публикуя снимки в социальные сети.

Температура воздуха почти всю зиму находится в плюсовых значениях. Фото: t.me/anapanovosti

Больше всего в шоке от происходящего на улицах местные жители. Даже самые взрослые горожане не привыкли к подобным аномалиям.

Аномальное тепло повлияло на цветы. Фото: t.me/anapanovosti

- Несколько лет назад на Крещение у нас была похожая погода. 18 января все ходили в майках, а числа 22 резко ударил мороз… Я не помню, чтоб когда-то за все зиму не упало и снежинки, и все время было так тепло, - рассказала местная жительница.

Хоть Анапа и является курортом, зима все же иногда заходит в этот солнечный город. Так, 24 января 2022 года на ее улицах лежали настоящие сугробы.

Сугробы в Анапе 24 января 2022 года. Фото: t.me/aleananapa

Люди вспоминают прошлогодние снимки и сравнивают их с сегодняшними кадрами. 24 января 2023 года в Анапе царит самая настоящая весна.

Распустившиеся цветы в Анапе 24 января 2023 года. Фото: t.me/anapanovosti

Город начинает готовиться к предстоящему летнему сезону и наплыву туристов. Деревья постепенно зеленеют, а некоторые даже хотят поскорее выпустить первые плоды.

Несколько дней назад в лесах под Анапой зацвели подснежники. За ними распустился миндаль и японская айва. Эстафету решила подхватить магнолия и тоже начала выпускать бутоны. Температура воздуха на курорте не позволяет растениям считать, что на календаре – январь.

Деревья распустились на два месяца раньше нормы. Фото: t.me/anapanovosti

Синоптики сообщают, что в ближайшие дни погода на курорте на изменится. Столбики термометров так и останутся на отметке в +10 градусов.