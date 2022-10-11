Сотрудник госохраны Абхазии задержан на границе в Сочи со 100 млн рублей

Сотрудника госохраны Абхазии задержали на границе в Сочи. Фото: МАПП Таможенный пост Адлер

Сотрудник госохраны Абхазии задержан на границе в Сочи с суммой более 100 миллионов рублей. Деньги нашли в чемодане для одежды. Пятитысячные купюры были разложены по аккуратным стопкам и перемотаны резинками.

56-летний мужчина занимает пост начальника 9-го отдела госслужбы охраны Абхазии. Он ехал из России на собственном автомобиле и уже проходил сухопутную границу. Сотрудники таможни во время досмотра нашли в его машине деньги.

- Руслан Чепи-ипа был задержан на российской стороне КПП «Псоу». Он пытался вывезти из России в Абхазию крупную сумму наличных денег, - сообщили в пресс-службе ГСО.

Конечно, никакого таможенного декларирования наличных не было.

Сотруднику госохраны Абхазии провели допрос. После его завершения мужчину отпустили. Также на время проведения расследования Руслан Чепи-ипа отстранили от занимаемой должности.

Так как в пресс-службе ГСО сообщили, что сотрудник госохраны пытался провести на своей машине сумму более 100 миллионов рублей, пользователи соцсетей начали утверждать, что количество купюр в чемодане больше в несколько раз.

- Денег в три раза больше. Посчитайте по пачкам. Там тысяч 300, - написала жительница Краснодарского края.

Официально эту информацию не подтвердили. На данный момент все детали случившегося устанавливаются.

Сотрудникам правоохранительных органов еще предстоит выяснить, откуда у мужчины появились такие суммы. Ведь по закону о ГСО совмещение службы с коммерческой или иной деятельностью, кроме преподавательской, запрещается.