Мобилизованные проходят 10-дневную подготовку перед отправкой в зону боевых действий. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Повестка в руки – и на учебу. С начала частичной мобилизации около 300 человек прошли обучение на полигоне учебного центра ЮВО. За 10 дней танкисты, водители БТР и БМП восстановили знания, которые получили во время прохождения срочной службы в армии. Работа на военной технике для них – не новинка, но все же навыки со временем уходят. Экипажи сначала слушают теорию, потом тренируются и только после этого выходят на военных машинах на полигон.

Танкисты слушают приказ. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Подготовка мобилизованных в Краснодарском крае, последние новости, как проходит, что делают, сколько продлится

- Мобилизованные мужчины настроены серьезно к учебе. Каждый из них понимают, куда они попадут, поэтому к занятиям они относятся с полной отдачей, - рассказал «КП»-Кубань» командир учебной танковой роты Ренат Карпаев.

Два друга-танкиста

Василий Павлик и Сергей Данько из Ставрополья получили повестки в один день. Вместе пошли в военкомат и попали на учения учебного центра ЮВО. Танкисты – люди, знающие толк в дружбе. Экипаж должен быть сплоченным, от этого зависит успех на поле боя. Друзья, не раздумывая, сколотили команду и теперь отрабатывают наводку и езду на специальном тренажере.

Перед практикой мобилизованные слушают курс теории. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

- Я уже пятый раз сижу за тренажером. Тут полное погружение, как будто бы ты в реальном бою, - говорит 26-летний командир экипажа Василий Павлик. – Здорово помогают инструкторы, готовят нас, помогают отрабатывать технику. Мы уже здесь 9 день. Конечно, если сравнивать настоящий танк и тренажер, - то это разные вещи. Прежде всего тем, что в танке ты чувствуешь большую ответственность за свою работу.

Загрузка снаряда в танк. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Его друг Сергей Данько – сержант запаса. Признается, что сам стремился попасть на службу.

- У меня есть опыт, почему бы его не использовать на помощь своей стране? Работу техники знаю, рука набита. Сейчас освоимся и – вперед, - говорит Сергей.

Под руководством ефрейтора Никиты Домбровского танкисты обучаются на тренажере танка Т-90.

- Нужно несколько дней, чтобы научиться управлять танком, наводить прицел, стрелять, работать в команде, - рассказывает инструктор. - Все танки похожи друг на друга, и мобилизованным будет легко переключиться на другую технику, если понадобится.

Теперь друзьям остается отточить свои навыки на полигоне.

А кто будет защищать Родину?

Валентин Дубровин из Геленджика приехал в учебный центр 22 сентября. Потом была учеба в Ростовской области. Теперь мужчина снова на Кубани. Дома осталась жена и 7-летняя дочь и денежная работа.

Бойцы отрабатывают стрельбу. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

- Я не такого склада человек, чтобы куда-то убегать. Позвонили из военкомата, повестки даже не было на руках, сказали приехать, я пришел в 7 утра. Выдали форму, берцы, носки, нательное белье, ничего не покупал, - говорит 39-летний Валентин. – Скоро в бой, иду с бодрым настроем. Кто будет Родину защищать, если не я?

Экипаж отрабатывает знания в условиях, приближенным к боевым. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Валентин – водитель-механик. Его экипаж уже не раз выезжал на полигон, били по мишеням даже ночью.

- Справимся. Уверен, победа будет за нами, - отметил мужчина.